數位金融新里程－集保e存摺

集保結算所於本(5/9)日盛大舉行「集保e存摺」APP發表會，「集保e存摺」APP服務一舉實現證券集保存摺行動化與數位化，3月29日上線迄今，成功開通手機存摺戶數超過六萬戶，成功攜手投資人邁出證券市場創新發展的一大步。

集保結算所林修銘董事長表示：本次「集保e存摺」服務，除了落實政府推動金融科技的目標，響應數位時代潮流的趨勢外，更重要的是建立直接與投資人間的數位管道，此與過去透過證券商間接接觸投資人的方式大不相同，相信如此創新的通道可讓投資人享有更完整、即時的服務，更期待創造更多元化的服務模式。

林修銘董事長說明，相較傳統集保紙本存摺，「集保e存摺」APP提供更彈性的庫存檢視畫面，投資人也能隨手登摺掌握最新庫存訊息，省去前往證券商營業處所的舟車勞頓；其一機多摺的功能，對不同證券商下所持有的資產部位，投資人都能一目了然，並且針對須提示存摺的臨櫃交易，憑手機出示開通存摺的條碼，即可取代過去紙本存摺的提示，再也不需要攜帶多本存摺，免去投資人保管攜帶存摺的不便。

林董事長進一步表示，集保結算所目前也汲取相關單位意見，持續強化「集保e存摺」，除了將會提升原有存摺功能，其他功能個人訊息、股務小幫手等也在進行最後測試階段，包含未登摺提醒、股東會通知、公開收購、承銷中籤等訊息…等與投資人息息相關的資訊，更會置入「股東e票通」APP連結，未來投資人透過「集保e存摺」APP即可全面掌握股東基本權利，再也不用擔心遺漏重大資訊。隨「集保e存摺」APP上線，也正式宣布台灣證券市場邁向新的階段，而集保結算所將會全力推動各項數位服務，帶動證券市場蓬勃發展，並創造金融創新的新動能。