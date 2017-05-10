法國馬克宏勝選 歐盟額手稱慶

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）當法國「前進！」黨(En Marche)參選人馬克宏(Emmanuel Macron)在週日(7日)晚間以勝利者的姿態走過羅浮宮前的廣場時，歐盟各國的領導人都鬆了一口氣，應該沒人會否認這除了是法國的勝利，也是歐盟的勝利。

歐盟的領導人簡直是張開了雙臂歡迎馬克宏上任，歐盟委員會主席尚·克勞德·榮克(Jean-Claude Juncker)幾乎是在確認當選的當下就發出賀電，恭喜法國人選擇了「歐盟結局」，在一封寫給馬克宏的信中，他親切地稱馬克宏為「我的友人」，表示他成功提倡了「歐盟價值」，希望未來法國能持續保障「所有公民」的權益。

歐盟委員會副主席費德麗卡·墨格里尼(Federica Mogherini)則在推特上放上了她與馬克宏在世界經濟論壇(World Economic Forum)拍的合照，以「法國萬歲！歐洲萬歲！」(Vive la France, Vive l’Europe)作為註解，並表示在極右派風起雲湧與歐盟瀕臨解體的當下，法國的人民選擇了與歐盟一起走下去，沒有比這個更令歐盟安心的事情了。

歐洲理事會主席唐納·圖斯克(Donald Tusk)除了恭喜法國人民做了正確選擇外，更暗指馬克宏的對手，極右派政黨民族陣線(Nationale Front)候選人勒朋(Marine Le Pen)在選前跑到莫斯科與普丁會面，是俄國蓄意的操弄。

圖斯克在推特上直指，法國人民在假新聞的風暴下做出了正確的選擇，讓法國得以持續維護自由與平等的民主價值，所謂「假新聞的暴政」，正是指馬克宏陣營在選前幾天爆出私人郵件醜聞一事。

許多人認為，馬克宏在選前幾天的關鍵催票時刻爆出的醜聞，是因為俄國駭客入侵陣營相關人士的信箱，並將敏感資訊蓄意曝光在網路上，意圖打擊選情，因此在勝選後的記者會上，馬克宏嚴格禁止俄國媒體《今日俄國》(Russia Today)和官媒《俄國衛星通訊社》(Sputnik)進入採訪作為報復。

事實上，由於民調的可靠性下降，法國是歐洲極右派崛起以來，第三個受到歐盟密切關注的大選國。

去(2016)年的奧地利總統大選中，整整經過三輪選舉，才選出親歐盟的綠黨候選人亞歷山大·范德貝倫(Alexander Van den Bellen)，免除退出歐盟的危機；三月的荷蘭大選中，一度民調如日中天的極右派候選人海爾特·懷爾德斯(Geert Wilders)在最後時刻未能表現如預期，也讓大家虛驚一場。

然而，勒朋並沒有因為敗選而氣餒，這次的大選中民族陣線取得超過1,000萬票，對該黨而言史無前例，英國極右派、獨立黨的前黨魁法拉吉(Nigel Farage)也鼓勵她，應該立刻開始準備下次大選，因為馬克宏親歐的政策將導致「必然失敗的五年」，對勒朋機會已經「近在眼前」。

事實上也確實如此，歐盟必須開始思考如何改變，不然即使法國贏了這次，之後的大選仍然前途未卜。