外媒記者盤點中國對台打壓5大事例

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）特派記者Ralph Jennings於《洛杉磯時報》撰文指出，這幾天台灣因不得參與WHA而苦惱，但其實自蔡英文上台後，兩岸關係惡化與中國的惡行相向已導致台灣備受欺凌。

Jennings在文章一開頭便指出，台灣已放棄被邀請進入世界衛生大會(WHA)的機會，而眾多矛頭都指向對岸中國的欺壓，這種情況在去(2016)年蔡英文總統上台後更顯著，Jennings盤點自去年蔡英文上台至今，中國五大對台欺壓手段與事例。

一、拒絕台灣參與聯合國組織或會議

從去年起，中國便不斷打壓台灣加入聯合國相關組織如國際民航組織，或參與聯合國氣候變化綱要公約大會的意圖，台灣官員認為中國是動用其經濟實力與170個邦交的力量以全力阻擋台灣。

而拒絕台灣以觀察員身分參與世界衛生大會一事，則令台灣人更為氣憤，Jennings表示台灣原先欲提倡「醫療旅行」以彰顯其對開發中國家醫療發展與照護上的貢獻，以及分享處理全球傳染性疾病的方式與經驗。

二、對於超越界線的個案大動作要求

中國官方在上週六(6日)大動作強硬回應，要求台灣官方盡速釋放在台灣海域逮捕的中國漁民和船隻，但這項動作卻也諷刺性的應用到中國本身，中國在3月逮捕了赴陸訪友的台灣籍民眾李明哲，當時遭中國以涉嫌危害國家安全活動為由拘禁而失蹤迄今已達50天。

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三、擅自派遣船艦至爭議性島嶼

去年12月，中國擅自派遣遼寧號航空母艦穿越台灣東部海域及巴士海峽，宣稱是例行航訓，這項舉動令台灣國安單位與國防部高度警戒，外界分析，中國此舉是在12月2日川蔡通話後，警告蔡英文不得與美國太接近。

四、大幅縮減陸客來台人數

2016年陸客來台旅遊的人數較2015年的330萬人下降了30%，台灣旅遊業者研判，中國可能故意要求旅行社安排遊客至其他海外度假勝地旅行，藉機壓縮台灣觀光與服務業生意，引發民怨。

五、將第三地逮捕的台籍犯罪嫌疑人引渡至中國

中國已從五國將223名台灣籍詐欺嫌疑犯逮捕送往中國，自2016年4月開始，只要在兩岸以外的第三地逮捕台籍詐欺犯，中國便會要求第三國依「一個中國原則」將台籍民眾認有中國國籍，或依引渡理由遣送至中國審判。