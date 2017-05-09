嬰兒染百日咳險送命 7成感染源皆是家人

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）你以為百日咳離你很遠嗎？根據疾管署統計顯示，這十年間全台感染百日咳人數近600人，其中未滿1歲嬰幼兒占45%（共270例），而感染源大都來自最親密的家庭成員。新生兒一旦感染百日咳會產生咳嗽、嘔吐、呼吸困難等症狀，嚴重者造成休克，併發肺炎、腦病變。呼籲孕產婦與其家人應建立施打百日咳疫苗之必要觀念，千萬不可有僥倖心態。

馬偕兒童醫院醫務部邱南昌主任表示，其實只要成人咳嗽超過兩週，就應提高警覺懷疑感染百日咳的可能性，臨床上常發現家中祖父母長期咳嗽，以為只是年紀大氣管不好，完全排除已感染百日咳的可能性，因而不幸傳染給寶寶。

百日咳藉由飛沬接觸而傳播，傳染力非常強，不只是孩子，連大人都有可能感染。百日咳好發並無季節性，症狀與感冒、流感類似，但感染病菌卻不同，它是細菌並非病毒。而此細菌會破壞主支氣管中的纖毛，將纖毛結在一起，導致無法排出分泌物，且纖毛結塊會堵塞呼吸道，而嬰幼兒呼吸道非常窄小，因而嚴重會導致嘔吐甚至呼吸暫停；10歲以上成年人呼吸道寬，不會堵塞，嚴重可能僅有密集咳嗽現象，因此容易輕忽。

馬偕紀念醫院婦產部高危險妊娠科陳治平醫師表示，研究傳染百日咳給嬰幼兒的來源發現，7-8成的嬰幼兒感染百日咳來自父母、家庭成員，住在同一家庭有密切接觸的照顧者、褓母等。由於初生兒第一劑百日咳疫苗是出生2個月才施打，為提供出生0-2個月的寶寶足夠的抗體預防感染，除了建議孕媽咪應於產前28-36週施打疫苗。而爸爸、兄弟姊妹、祖父母、醫護人員與褓母，也建議施打百日咳疫苗，讓百日咳沒有任何可侵入的機會，確實做好防疫。

另外，值得注意的是施打百日咳疫苗後並不是終身免疫，據研究顯示一般疫苗保護力約六~十年左右，特別是青少年抵抗力較成年人低，因此呼籲13-18歲的青少年應接種一劑百日咳疫苗，尤其家中有嬰兒或孕婦者。成人亦應該記錄接種疫苗時間的正確觀念，遵守預防接種建議按時施打，對自我健康與去探訪親朋好友之新生兒做到最縝密的防護措施，才是負責任的態度。