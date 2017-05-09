艾瑪華森得獎：演員不需要被區分為兩種類別

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）英國女星艾瑪華森(Emma Watson)於美國時間8日晚間在洛杉磯獲頒「2017 MTV電影電視獎」(MTV Movie & TV Awards)「最佳演員獎」，這是該單位第一個性別中立的獎項。

《BBC》報導，2017 MTV電影電視獎8日在洛杉磯舉行頒獎典禮，艾瑪華森擊敗飾演《羅根》的休傑克曼、《分裂》的詹姆斯麥卡維、《關鍵少數》的泰拉姬漢森等眾星，以《美女與野獸》獲頒最佳演員獎，她致辭時感動表示，「對我而言，演戲代表著個人詮釋角色的能力，不需要被區分為兩個不同的類別。」

今年主辦單位MTV特地改變規則將男、女演員並列，不分性別共同角逐「最佳演員獎」，會有這樣的改變是因為今(2017)年稍早在美劇《勁爆女子監獄》(Billions)裡扮演中性人角色的同志女星Asia Kate Dillon曾向艾美獎(Emmys)提出類似詢問。

Dillon曾寫信向艾美獎主辦單位請教，「請問你們的actor(男演員)和actress(女演員)的認定是生理結構或是身分認同？為什麼有必要區分這兩種類別？」

艾美獎的回應表示，「任何人皆可因任何理由選擇自己要參加哪一種獎項的角逐，主辦單位支持所有人的決定，也不會進行後續確認。」Dillon很高興看見艾美獎主辦單位百分之百支持所有人的性向認同。

最後Dillon決定參與最佳男演員獎的角逐，理由是「actor」這詞不帶性別意味，但這掀起一陣討論：是否也該是時候打破性別藩籬了？

儘管全球矚目的大獎項如奧斯卡(Oscar)和英國學術電影獎(Baftas)仍然有最佳男演員和最佳女演員獎，有些主辦單位卻已開始改變，如英國國家電視獎(National Television Awards)在2008年開始將最佳男演員和最佳女演員獎簡化成「最佳表演獎」與「最佳系列戲劇獎」。

NTAs創辦人與執行製作人Kim Turberville認為NTAs做了正確的改變，「一個好的表演是無關乎性別，去除男女獎項的分別能讓這些獎項的競爭更為刺激精彩」，往年若入圍者皆為某單一性別可能會遭到民眾質疑，但現在若發生這種情況，民眾就能理解這是依照演出品質與表現所得的結果。

簡單來說就是評選「哪一位演員的表演最出色？」但若主辦單位真的拿掉了最佳男演員和女演員的分野，實際運作上還有許多層意義。

一方面，在眾多男女演員中脫穎而出獲得獎項的那個人，可望獲得更大的聲譽與崇敬，因為這代表著該位演員是擊敗其他男女演員後的勝利者。

但另一方面這也意味著競爭會更激烈、更少人入圍，以奧斯卡為例，通常在最佳男演員和最佳女演員獎項都分別會有五名入圍者，若合併成一個獎項，則入圍者數量也應當會隨之減少，再者，有可能發生男演員擠下女演員入圍的名額，因為以往男演員的入圍都較激烈，很可能會錯失表現傑出的演員。

但也有人認為，區分男女性別的獎項可以拉抬某些女性製作人或導演的名聲，因為以往她們在性別中立的獎項如「最佳導演獎」都很難突破重圍。

無論如何，Dillon的願望就是能激起社會大眾對這項議題的重視，他希望每個人能用自己最想要的方式說想說的話，「我很樂意看到社會大眾對此議題掀起更多的討論，以及看到有什麼可能的改變或不改變，也想知道其他人都怎麼想、會說些什麼。」