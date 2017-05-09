「閱物計畫：療癒的力量」特展 探索患者的內心世界

我們經常透過物件連結回憶、記起過去。其中，有些物件，紀念的是一段既脆弱又堅強、想遺忘但又深刻的患病過程---這些物件陪伴患者度過徬徨不安的時期，給患者帶來力量。疾病結束之後，有些人回到原有的生活系統中，有些人進入另外一個階段；而這些物件成為回憶的一環，我們稱之為「病中紀念物」。

「閱物計畫：療癒的力量」展覽，乃是通過「病中紀念物」的徵集、訪談、紀錄與展示，讓我們認識、瞭解患者在患病此一人生過渡階段的心情。透過徵集與訪談，患者（或是患者的家人）分享了此紀念物之於患者的意義。這些紀念物在治療的過程中陪伴了患者：或是給予力量、或是降低壓力、提供患者心靈寄託。我們期盼，本展牽引出一則則動人、幽微的故事，可以讓生命的共鳴與感動，更加深刻。

｜展覽期間｜

2017/05/18～2017/06/18〔每週二～週日〕上午10:00~下午18:00 免費入場

｜展覽場地｜

URS27W 城市影像實驗室（台北市大同區延平北路二段27號）

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