推廣綠能不遺餘力 荷蘭啟用全球最大離岸風力發電站

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）隨著環境問題越來越受到關注，各國也開始以各種政策進行因應，荷蘭身為推動清淨能源的佼佼者又再次有了創舉，它最近啟用了全球最大的離岸風力發電廠。

這個在北海的風力發電廠Gemini windpark由150座風力發電機組成，大概離荷蘭北部的國界有85公里的距離，在未來15年內這個電廠將會擔負一個重任，那就是藉由生產600兆瓦(MW)的電力，供應大約78.5萬個荷蘭家庭的日常用電，相當於150萬人的生活。

Gemini Windpark公司的董事總經理Matthias Haag指出，現階段釋出的消息不是為了宣傳，而是現在已經處於運作中的狀態。

離岸風力發電站除了佔全國風力發電量的四分之一，更是對荷蘭清淨能源的總值貢獻了13%，藉由大幅擴增清淨能源，將有助於大幅降低荷蘭的碳排量，光是這個離岸電廠就足以讓荷蘭碳排降低整整125萬噸。

這個計畫在2010年啟動，藉由加拿大可再生能源公司Northland Power、風力發電機大廠西門子風力(Siemens Wind Power)、荷蘭海運承包商以及廢棄物處理商HVC的通力合作，耗資30億美金才有機會完成。

然而，儘管這是一大進步，荷蘭官方的能源報告指出，2016年荷蘭仍有超過95%的發電量來自於化石燃料，大規模使用綠能發電的可能性仍舊需要更多的努力。

因此荷蘭政府加緊腳步推動綠能，在此之前曾宣布，將在2020年前確保全國上下高達14%的電量來自於太陽能、風力等可再生能源，並希望這個比例在2023提升到16%，最終目標是要在2050前達成零碳排，可謂志向遠大。

有了Gemini Windpark，荷蘭似乎對未來的發展信心十足，這從近日的聲明中就可以看出。

荷蘭政府表示，這次的成功代表著這樣的做法並非不可行，大規模的綠能計畫可以在安全的環境中準時地完成，且保持安全，未來荷蘭將會繼續往目標前進。