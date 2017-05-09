美大學校地埋7千件屍骨  校方待以學術研究的尊重

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）《BBC》報導，這些至少7,000件屍體是由密西西比大學醫學中心所發現，但校方處理這些往生者的態度卻秉持著尊重與學術研究的心態，期能給予他們妥適的對待。

密西西比大學校地前身為密西西比州第一座精神病院Insane Asylum院址，這些屍骨據信就是精神病院的病患，在精神病院逝世後即被葬於棺木中、埋藏於地底下。

Insane Asylum成立於1855年、營運至1935年，當時院區占地20英畝，在此之前，被診斷出心理疾病的精神病患者都會被囚禁在監獄或家中閣樓，所以Insane Asylum其實也協助治療了許多精神病患者。

根據資料顯示，在1855至1877年間登記註冊的1,376名精神病患者，超過五分之一病患死在精神病院內，而在美國內戰之後，精神病院所需設備擴張，最多曾容納高達6,000名病患。

Insane Asylum在1935年因須開地建立密西西比大學而中止營運，後被密西西比州立醫院取代，不過在它八十年的服務生涯裡，也治療了數千位病患。

密西西比大學人類學教授Molly Zuckerman在2013年密西西比大學醫學中心聲明稿中指出，「精神病院在十九世紀末、二十世紀初的觀念裡可能是不適合一般人居住，所以對我們來說，挖掘出這些屍骨需要抱持尊重和道德的心態。」

對密西西比大學來說，研究這些棺木木材的年紀與裝飾可能對了解當時背景與棺木所有者有極大幫助，他認為這些屍骨對密西西比大學來說是珍貴的資產，能讓學校成為國家史前歷史檔案的資料中心。

密西西比大學的生物道德與醫學人體研究中心負責人Ralph Didlake則說，「我們希望給予這些逝世者妥善與尊重的安排。」

校方估計，要挖掘並重新安置這些屍首可能耗費2,100萬美元，約每件屍體3,000美元的粗估費用，醫學中心正在尋找其他較便宜的方案。但也希望能替這些屍首舉辦追思會，或設立實驗室提供學生學習研究大體，以及對深埋地底的殘餘衣料與木材進行分析。

密西西比大學在2013年開挖校園附近的馬路時，發現第一座棺木，2014年校方在建造停車庫時又發現超過1,000座棺木，但校方抱持著了解校園過往歷史、尊重逝世者的心態處理這些事，杜絕流言蜚語，給予逝世者在靜臥近百年後仍能繼續安息。

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