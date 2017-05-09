疑似危險人士現蹤 巴黎警方封鎖北站

（台灣英文新聞/ 李昱德綜合外電報導）恐攻頻傳讓法國當局的神經緊繃，在選舉前後更是如此，巴黎最主要的幾個交通轉運站巴黎北站(Gare du Nord)因此在昨(8)日晚間遭到警方封閉。

社群媒體上流傳的影片顯示北站幾乎被警察層層包圍，當地報紙《巴黎人》(Le Parisien)指出，警方如此大陣仗，是為了在車站找出三名可疑的「危險份子」，要求所有火車上的乘客都不准下車，以避免嫌犯潛逃。

報紙進一步寫道，外國單位將這三名危險份子的名字與長相交給法國安全部門，隨後在馬賽、波爾多和巴黎等城市發現了他們的蹤跡，警方分別在各個目擊嫌犯的地方發起了圍捕，不過截至截稿前仍未抓到任何人，現階段北站已經解除封鎖，重新對外開放。

一名當時剛搭乘火車抵達北站的英國分析師Dave James Phillips告訴記者，當時他正要下火車，就看到大批警察從入口處衝進火車站，其中幾人甚至還握著手槍，吆喝著要無關的乘客迅速離開。

他說，大批警用車輛「戲劇化的」包圍了車站，隨著乘客不斷的被趕出車站，大批警察仍持續進入車站，直到他離開都沒有停止，且離開的時候還看到更多的警車、箱型車逐漸趕到，看得出來是一個規模很大的安全行動。

然而，雖然動用了大批警力，法國警方仍然一無所獲，沒有抓到嫌疑犯，只好解除封鎖，並在當地時間1時左右在警方推特上推文表示沒有發現任何可疑人士，因此將結束安全行動讓一切回復正常。