南韓總統大選今登場  文在寅始終氣勢如虹

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）南韓第19屆總統大選投票今(9)日登場，約有4,200萬名選舉人，投票時間從當地時間上午6時到晚間8時，選舉結果預計在10日上午公布。

根據《韓聯社》報導，這是自前總統朴槿惠3月10日被罷免以來，六十天後舉行的總統大選，本屆共有4,247萬9,710名選舉人，其中1,107多萬人已在4日和5日進行提前投票。

南韓全國共設有1萬3,964個票站，投票時間為上午6時到晚間8時，南韓中選會預測，計票將於10日上午6時至7時左右結束，中選會上午8時至10時召開全體會議，宣布南韓新任總統。

截至上午9時，約400萬選民參加投票，投票率為9.4%，雖然略低於2012年總統大選同一時段(11.6%)，但先前已有創歷史新高的26.06%選民進行不在籍投票，而且受到朴槿惠「親信門醜聞」影響，韓媒預測年輕世代會踴躍投票，投票率甚至可能一舉超過80%(上屆大選為75.8%)。

這場選舉將令自前總統朴槿惠3月10日遭到憲法法院罷免解職以來，長達60天的總統選戰落下帷幕。

不過由於選前民調顯示文在寅始終遙遙領先，這位上屆大選以些微差距敗給朴槿惠的共同民主黨候選人表示，「今天只是贏多贏少的問題」，韓媒也預料大選結果將於今晚午夜底定。

共同民主黨候選人文在寅4月3日在黨內選舉中脫穎而出後，在各項民調中支持率基本都維持在30%以上，選前更超過四成。

國民之黨候選人安哲秀雖一度逼近文在寅，甚至在部分民調中名列第一，趕超文在寅，但韓媒分析安哲秀在6次電視辯論中表現不佳，領先地位只是曇花一現，最後連還被自由韓國黨候選人洪准杓迎頭趕上，不過他和洪准杓都無力威脅文在寅。

因此從選前民調分析，文在寅入主青瓦台的可能性最高，但將近30%的搖擺選民意向未定，且《韓聯社》認為這些人多半是中間、保守選民，他們最後如何投票很可能會左右選情，如果前三位領先候選人的票數相差不大，在領先集團中掛車尾的劉承旼和沈相奵很可能也會發揮攪局作用。

《韓聯社》分析，如果文在寅獲勝得票數能夠過半，或者大幅領先其他候選人，才能取得足夠的改革動力，若最後文在寅只是驚險擊敗安哲秀或洪准杓，未來在執政初期恐陷入困境，包括任命總理、追加預算、處理薩德議題、或者中韓、美國關係上，都將遭遇在野勢力的強力杯葛。

南韓政府允許在總統選舉日進行線上宣傳選舉活動，選民可利用社群網站和文字簡訊秀出投票照片，但禁止秀出圈票處內部照片，也不允許在投票站100公尺內拉票。