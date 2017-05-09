陳國星公司爭議多  再被爆經營放款業務

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）最近因女作家逝世而鬧得沸沸揚揚的國文補教名師陳國星，日前被網友肉搜到陳國星除了補教事業，另拓展了日創社與政府標案事業，最近又被踢爆日創社與經營放款業務的「蒙地卡樂創意科技有限公司」使用同一支電話號碼，外界呼籲陳國星盡快出面說明。

日前鄉民在PTT爆料，於網路上搜查到一間「日創社文化事業有限公司」，負責人即為陳國星，對於政府標案能「每投必中」，最高年度得標金額曾高達3千5百萬，立委林俊憲曾質疑，公司資本額僅500萬，十幾年來卻標得超過3億，還打敗天下、遠見、時報周刊、台視等大公司。

更有檢舉人向林俊憲爆料，日創社取得大量標案的慣性手法就是收買印刷、設計、文化類別數個評審委員，例如某藝術大學教授，林俊憲說，這名教授大概評選20場，全都是日創社得標；另外，中油雜誌一年一標的標案，日創社也是年年得標。

據網友指出，日創社長期拿到衛福部的標案，又長期與行政院衛生署媒體公關專家諮詢小組召集人賴建都教授合作，而賴建都與韓豐年教授等人長期擔任衛福部標案評審，其中的關聯不免引發遐想。



此外，賴建都所成立的「台灣廣告與公關學會」，竟與陳國星的日創社地址一模一樣，不免讓人懷疑是否關係密切，媒體訪問賴建都教授，他說他根本沒見過陳國星本人，當初只是因為衛福部的標案才跟其出版社接觸，在日創社引發社會質疑後，賴建都表示將不會與日創社再有往來。

進一步追查發現，與日創社電話號碼相同的公司另外有一家「蒙地卡樂創意科技有限公司」，企業簡介說明，「我們是一群銀行優退的主管，利用我們的人脈組成一個團隊，希望用我們的關係幫助更多人解決銀行借貸的困難問題。」

且其經營項目涵蓋電信工程業、室內裝潢業、建材批發業、不動產買賣業、不動產租賃業等，進一步研究該公司的資料可以發現，其經營業務在於企業貸款、土地融資等，用公司聯絡人的手機去搜尋也可以發現，明顯是在做貸款方面的業務。

儘管此公司目前已歇業，但遭質疑陳國星事業竟也拓展到放款借款領域，呼籲陳國星盡快出面說明。