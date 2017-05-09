台未收到WHA邀請函  美尚未放棄、中國批評

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）昨(8)日是世界衛生大會(WHA)網路報名截止日，截至世界衛生組織(WHO)下午5時30分，並未對台灣發出邀請函，對此美國國務院重申，美國仍支持台灣在應對全球挑戰上，尋求擴大已有的重大貢獻，並鼓勵兩岸在尊嚴與尊重的基礎上對話。

第70屆WHA將在5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，去(2016)年世界衛生組織在網路報名截止前3天寄發邀請函，今(2017)年則是在報名截止日都未寄出邀請函。



WHO相關官員向中央社表示， 目前沒有新訊息，但不願進一步說明原因。



台灣至今未收到今年世界衛生大會的邀請函，對此，中央社記者詢問美國國務院，美方是否已就台灣今年參與WHA的議題與WHO接觸過？得到哪些資訊？美國又將如何展現對台灣今年參與WHA的支持？

國務院東亞暨太平洋事務局發言人崔葛瑞斯(Grace Choi)今天以電子郵件回覆中央社記者詢問時先重申，美國支持台灣在不要求以主權國家為參與資格的國際組織中成為會員；在須以主權國家才能成為會員的組織中，美國支持台灣有意義的參與。

她說，美國仍致力於支持台灣在應對全球挑戰時、尋求擴大自身已作出的重大貢獻。

崔葛瑞斯表示，美國鼓勵北京與台北在基於尊嚴與尊重的基礎上、展開建設性的對話；美方持續敦促兩岸雙方展現耐心、彈性與創意。

據了解，美國正透過三方面協助台灣參與WHA：一是透過美台之間已建立的國際組織對話管道，以確保美國政府的立場與蔡英文政府一致，雙方日前才舉行過會談；二方面是透過美國衛生部和國務院，讓WHO的高層官員直接了解美方的立場；三是美國和理念相同國家緊密合作，美方上週就與德國政府諮商，鼓勵德方加入美國政府支持台灣的參與。

美國國務院今年三月曾向國會提出協助台灣參與WHO的年度報告，這是國務院依據國會通過的決議案所採取的行動，國會助理也在收到報告後向台北駐美代表處做了簡報。外交官員表示，美方今年的報告內容與往年一致，重申支持台灣參與WHA與相關專家技術會議，並且也會繼續結合理念相同的國家支持台灣。外交官員說，美國和相關國家會努力到最後一刻。

國務院在上述報告中肯定台灣在全球公衛與醫療方面做出的貢獻，認為WHO應以務實態度處理台灣的參與，針對WHO將台灣視為中國一省，以「Taiwan, China」（中國台灣）稱呼台灣，美國國務院的報告和往年一樣繼續向世衛秘書處表達異議。

《美聯社》則報導，世衛組織發言人柴伊布(Fadela Chaib)說，世衛組織「了解有人關切」台灣參與今年世衛大會一事，但她不願說明關切的性質，或是誰表示關切。她只說，觀察員必須獲得邀請才能與會。

中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人安峰山稍早曾說，民進黨政府拒不承認「九二共識」，為台灣參加世界衛生大會設置障礙，台灣「今年不能參會的責任完全在民進黨當局」。



安峰山表示，2009年以來，台灣連續8年以「中華台北」名義、觀察員身分參加WHA，是在兩岸均堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」政治基礎上，透過兩岸協商做出的「特殊安排」。



安峰山說，民進黨政府迄今拒不承認「九二共識」和「兩岸同屬一個中國」的核心意涵，破壞兩岸關係共同政治基礎，導致兩岸聯繫溝通機制停擺。台灣與會的前提和基礎不復存在，延續8年的有關安排難以為繼。



安峰山重申，台灣參與國際組織活動，必須在「一中」原則下，透過兩岸協商作出安排。

行政院大陸委員會對此回應，中國大陸以片面政治藉口阻礙台灣參與WHA，國際社會不會認同。對岸應尊重及理性看待台灣參與的權利，不要誤判兩岸情勢。

衛生福利部則表示，WHO非關政治，雖還未收到WHA邀請函，但未表明不邀台灣，5月22日前都不放棄。