WHA報名將截止 世衛上午仍未發邀請函

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）今（8）日是世界衛生大會（WHA）網路報名截止日，截至目前世衛組織（WHO）仍未對台灣發出邀請函。

第70屆WHA將在5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，去年世界衛生組織（WHO）在網路報名截止前3天寄發邀請函。今年的網路報名則在今天截止，但日內瓦時間WHO今早9時上班後，根據記者向相關單位詢問，得到回答是目前沒有進一步發展。

換言之，目前WHO仍未對台灣發出WHA邀請函。

據熟悉WHA業務人士表示，今天雖然是最關鍵的一天，但重點還是WHO會不會決定發出邀請函，WHO秘書處若在最後一刻決定要發邀請函，那即時過了報名期限也會彈性處理。

台灣自2009年起開始以「中華台北」的觀察員身分出席，今年邀請函遲遲未到，總統蔡英文9度發推特，強調「中華民國台灣對全球健康的投入值得被納入WHA」。

不過，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天說，台灣不接受「九二共識」，兩岸協商機制中斷，台灣出席WHA的前提和基礎就不復存在。

另外，衛福部於晚間6點召開記者會，衛福部國際合作組技監許明暉受訪時表示，雖然截至目前尚未接到邀請函訊息，但日內瓦時間比台灣晚6小時，以此換算，明天清晨6時才是最後限期。

他也表示，相關單位有跟WHO秘書處聯繫，但是對於邀請函一事始終沒有明確訊息，情況的確不容樂觀，但是政府仍會繼續努力。