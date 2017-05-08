期交所盤後交易制度上線 Eurex/TAIFEX Link 商品保證金新規範

現行期貨商接受交易人從事臺灣期貨交易所授權歐洲期貨交易所(Eurex)上市臺股期貨及臺指選擇權之一天期期貨契約(簡稱歐臺期及歐臺選)之委託，如與國內反向部位沖銷者，得不收取保證金。因應臺灣期貨交易所推出盤後交易制度後，臺股期貨(TX)及臺指選擇權(TXO)與歐臺期及歐臺選，將分別以「國內」與「國外」期貨商品控管，期貨商受理交易人委託從事歐臺期及歐臺選時，不再檢視其國內TX及TXO反向部位，並依下列期貨公會訂定之保證金收取標準收取保證金，期貨商並可依交易人的信用狀況及交易性質，另外加收保證金：

1.歐臺期：以臺灣期貨交易所公告當日沖銷交易之原始保證金收取。

2.買進歐臺選：依交易人所交易序列之臺灣期貨交易所當日的結算價乘以契約乘數，加上變動保證金收取，變動保證金為委託價與結算價之差額乘以契約乘數，若差額為獲利，則不收變動保證金。

3.賣出歐台選：以臺灣期貨交易所公告之風險保證金【Max（A-價外值，B）】加上變動保證金收取，若變動保證金之差額為獲利，則不收變動保證金。

至於歐臺期及歐臺選到期交割部位轉回我國期貨市場時，期貨商應依臺灣期貨交易所檢核保證金及權利金之相關規定，確認交易人轉入部位之保證金及權利金足夠後，接受該轉入部位的作法與現行相同。臺灣期貨交易所保證金及權利金之相關規定係指公告之單一部位保證金、指定部位組合保證金、期貨契約價差部位組合保證金、整戶風險保證金及當日沖銷交易保證金計收方式等規定。

期貨商依當日沖銷交易保證金計收方式轉入到期交割部位，適用轉入部位為臺股期貨(TX)之最近2個到期月份契約，且交易人應具備從事當日沖銷交易之資格條件並簽署當日沖銷交易風險預告書，經期貨商明確告知後，得依當日沖銷交易保證金計收方式計算到期交割轉入部位之保證金。另外，如果交易人保證金及權利金不足接受其全部到期交割部位時，期貨商可以接受保證金、權利金足夠之部位，至於辦理拒絕保證金及權利金不足部位時，除與交易人另有約定外，期貨商得自行決定。