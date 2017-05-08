北市家禽市場5批雞隻 確診禽流感 已全數銷毀

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）台北市產發局動物保護處今（8）日下午證實，6日家禽批發市場通報的5批家禽屠禽流感疑似案例，經檢驗後，確診是H5禽流感，已實施消毒作業、禁宰24小時，並將扣留的雞隻全數銷毀。

動保處在6日深夜及7日清晨接獲台北市家禽批發市場屠檢獸醫師通報，有5批家禽疑似為禽流感病例，動保處防疫人員立即採樣送檢，現場扣留304隻雞屠宰凍存，通知各縣市動物防疫單位回溯來源場進行後續追蹤調查，並加強北市家禽批發市場清潔消毒及休市後進行全場停止屠宰淨空24小時等生物安全強化措施。

動物保護處表示，這5批家禽屠宰體確診是H5陽性，至於實際上是哪種禽流感病毒則需要再進一步檢驗才能確認。來源分別是「高雄市崧峰牧場」、「苗栗縣易利牧場」、「屏東縣仁水牧場」及「雲林縣億來牧場」，屠檢獸醫師於屠後檢查發現發現紅羽公雞出現眼周圍腫脹，腹部、雙腳腳脛、翅膀末端皮膚潮紅等疑似禽流感症狀。

動保處呼籲，時近夏令季節，禽流感病毒的傳播將趨緩，然零星案例難以避免，民眾除對家禽做好完全煮熟食用外，於購買時認明合格電宰標章，杜絕私宰，才能吃的安心，另外勿隨意餵飼野鳥，避免接觸禽鳥並做好個人衛生，方為防範禽流感最佳方式。