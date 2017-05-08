美麗信花園酒店 雨林咖啡新闢「全新歐風精緻甜點吧」

美食品味是身心疲憊最直接的慰勞，與親友一同歡聚交心兼大快朵頤，最是滿足！美麗信花園酒店「雨林咖啡」餐廳推出全新繽紛百匯自助餐，即日起新闢歐風精緻甜點吧，超過20道精緻手作甜點，並特別推出《平日午間晚鳥》餐飲回饋活動，邀請嘉賓品味美食，悠閒享受！

即日起， 1F 「雨林咖啡」餐廳全新繽紛百匯自助餐，推出《平日午間晚鳥優惠》餐飲回饋專案，凡嘉賓於平日周一至周五，午後 13:30 入場用餐，即享 6 折用餐優惠， ，此外，新闢歐風精緻甜點吧，超過20道手作點心，緊緊抓住嘉賓的甜食味蕾，嚴選食材、選用當季水果等各個精緻美味，美麗信難得推出的超值用餐專案非吃不可，繽紛佳餚饗宴予饕客身心無比喜樂滿足，邀您即刻動心來電預約！

同時，於美麗信花園酒店臉書官方粉絲團 ，將不定期推出【雨林餐廳＊快閃用餐優惠】臉書活動， 只要按讚加入美麗信花園酒店粉絲專頁，持續追蹤關注即可參加本活動，每次活動會於活動推出當晚抽出幸運得獎者， 可於週六、日午間或晚間時段至雨林咖啡餐廳用餐，享 2 人同行1 人免費之優惠！ 持續關注，才不會錯過推陳出新的百匯饗宴與好康活動！

酒店1F「雨林咖啡」全新自助餐餐期，即日起夏宴豐腴菜色全新登場，主廚以繽紛樂活主題提案，提供品味饕客豐盛菜色多元選擇。 菜色包括不定期更換的現切燒烤美國肋眼牛肉、迷迭香烤羊排、酸菜德國豬腳、爐烤德式香腸，以及綜合生魚片、中西繽紛熱食及海陸開胃冷盤、樂活有機芽菜及鮮蔬沙拉吧、精緻湯品、季節時令水果、俄羅斯品牌卡比索冰淇淋、多款果汁及咖啡茶飲等無限享用 。貼心設想的繽紛餐食與專業餐飲服務，絕對是嘉賓歡寵自我或款待分享親友的另一精緻之選！

「雨林咖啡」餐廳塑造寫意花園意象，以大片原木色系、藤製座椅、挑高5米空間帶出無壓氛圍；簡約俐落線條的廳堂設計及花漾燈光轉換的時尚元素組合，讓用餐更顯愜意閑適。餐廳佔地81坪的開闊空間，還可作獨立包場使用，為喜慶婚宴、謝師宴、主題派對等大型團體餐宴歡聚最佳場地。