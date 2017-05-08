國際合作再創新頁 臺期交所與伊朗商品交易所簽署MOU

臺灣期貨交易所(期交所)與伊朗商品交易所(Iran Mercantile Exchange, IME)日前以換文方式完成簽署資訊交換暨合作備忘錄(MOU)。

去(2016)年期交所董事長劉連煜率團參與世界交易所聯合會期間，與IME執行長Hamed Soltani Nejad進行雙邊會談，雙方同意簽署合作備忘錄。IME為期交所第一個簽署MOU的中東交易所，主要經營農業、工業及石化產品的現貨和期貨市場，主力商品則為金幣期貨(Gold Coin Futures)，採實物交割，為伊朗企業及一般投資人進行黃金商品交易與避險的主要工具；我國期交所則係以股權類產品見長，整體市場外資參與比重逐年攀升，目前已達16%；期交所與IME在此MOU的基礎上，希望透過經驗與資訊交流，借重彼此各自在商品類與金融類領域之經驗及優勢，創造綜效，為雙方業務發展再添新頁。

期交所近年來積極與國外交易所進行各項合作，除在台推出多項國外指數商品外，與各國際主要交易所進行實質合作，亦因應新南向政策，計畫與泰國、馬來西亞等國之交易所進行市場行銷合作。期交所拓展國際化的腳步不曾停歇，將持續與海外市場聯繫，爭取更多外資參與我國期貨市場，以提升我國期貨市場之國際知名度。