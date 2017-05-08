中華電信精選「Hami驚奇無限」月租八折再贈4G上網量

五月溫馨佳節，中華電信為偉大的媽咪們精選貼心加值服務，從媽媽最在意的兒童安全與教育、家庭管理、及生活休閒娛樂，中華電信通通一手包辦，為媽媽獻上最完整的母親節加值好禮。「Hami驚奇無限」限時優惠方案，不僅讓全家大小一同享受最豐富精采的娛樂體驗，現在申辦年約還可享月租八折、再加贈每月1GB的4G行動上網量一年，超划算搭配讓全家人盡情享受最豐富的Hami服務！另，針對兒童的教育和身心安全，中華電信推出FunPark Watch兒童智慧手錶的優惠方案「1+1兒童智慧手錶Plus」，第1門申辦大4Ｇ金讚1,399(含)以上購機方案，若搭配申辦第2門兒童智慧手錶方案，最高可享一年每月300元的國內語音通信費優惠，總價3,600元！中華電信，最懂媽咪！

再忙，也要留一點時間和家人一起享受休閒娛樂！「Hami驚奇無限」超值年約方案，即日起至6月5日為止，中華電信精選Hami加值服務，包含Hami電視、Hami書城、Hami Pass、Hami鈴聲館、KKBOX、FunPark童書夢工廠、至尊股票機及答鈴超值包，4G客戶凡申租上述任一加值服務年約，立刻享月租八折、每月再加贈1GB的4G行動上網量一年！且「Hami驚奇無限」活動網站每周末還推出限時優惠註2，於指定時間內申辦特定加值服務年約，不僅月租費下殺至六折起，前100名申辦成功再加贈「神鬼奇航5」電影票，數量有限要搶要快！此外，若申辦「來電答鈴超值包」還有額外加碼送註3，申租完畢至答鈴活動網站登錄資料，加送240元LINE點數電子序號，再抽LINE FRIENDS車用充電器！

針對媽媽的好幫手FunPark Watch兒童智慧手錶，中華電信推出「1+1兒童智慧手錶Plus」限時優惠，即日起至6月30日，凡申辦大4G金讚1,399(含)以上購機方案之客戶，辦理第二門兒童智慧手錶方案，依第一門申辦資費級距，可享一年每月100至300元國內語音通信費優惠，最高可享3,600元。另為歡慶母親節，FunPark Watch兒童智慧手錶也推出象徵母親節溫暖關懷的亮橘色限定款，月繳398元起，即可0元將FunPark Watch兒童智慧手錶帶回家，5月31日前申辦指定方案，可至活動網站參加網路活動註4，再抽SONY XPERIA XA1手機！此外，「FunPark童書夢工廠」五月也同步舉辦母親節Facebook活動註5，透過「啟蒙閱讀力」網路活動，「FunPark童書夢工廠」協助辛苦的媽媽們，從閱讀開始啟蒙孩子未來的關鍵能力，活動結合APP全新上架的新小小牛頓閱讀單元，在母親月以優質內容回饋客戶，為全天下的媽媽準備陪伴孩子最棒的閱讀禮物。