櫃檯市場至5/5止 股票成交量日均值為258.54億元

(台灣英文新聞 / 財經組綜合報導) 櫃檯買賣中心表示，截至4月28日止累積開戶數為15,119,718戶，較4月28日累積開戶數15,110,905戶，增加8,813戶，增幅約0.06%。另5月5日現股當日沖銷累積開戶數為1,231,224戶，較4月28日現股當日沖銷累積開戶數1,223,590戶，增加7,634戶，增幅約0.62%。在華僑及外國人累積開戶數173,514戶較4月28日開戶數176,479戶，減少2,965戶，減幅約1.68%。

在股票成交量日均值為258.54億元，總成交金額為20,424.87億元，其中盤後定價交易金額為62.11億元。另外，今年度截至5月5日止現股當日沖銷交易總買進成交金額佔市場比重為17.19%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額佔市場比重為17.22%。而興櫃股票日均值為11.52億元，總成交金額為909.79億元。

櫃檯買賣中心進一步的說，在信用交易概況方面得為信用交易家數計546家，較上週(截至4月28日止)得為信用交易家數545家。融資餘額為639.83億元，較上週(截至4月28日止)融資餘額632.20億元，增加約7.63億元，增幅約6.69%。融券餘額為117,076張，較上週(截至4月28日止)融券餘額109,735張，增加7,341張，增幅約6.69%。因此，今年度的信用交易成交值（不含資券相抵）之比例為19.79%，較上週(截至4月28日止)之比例19.84%，減少0.05%。而在資券相抵交易成交值之比例為6.59%，較上週(截至4月28日止)之比例6.87%，減少0.28%。