五月報稅季 善用富邦證券電子金融憑證

報稅季節來到，網路報稅儼然成為國人便利報稅的最佳首選，而現今申報所得稅的工具更趨多元，富邦證券貼心提醒民眾，報稅不必人擠人，「富邦證券電子金融憑證」不僅是投資人看盤下單的好工具，還是網路報稅的好幫手，只要是富邦證券電子交易客戶且具備有效電子交易憑證，即可使用電子交易憑證報稅的便利加值服務，有別於其他工具，不需額外負擔任何費用，且無需臨櫃辦理註冊，不用準備讀卡機或是晶片卡。富邦證券為了提供投資人省時省力的報稅小撇步，特別建立專屬 網路報稅專區 (網址：https://www.fubon.com/securities/hot_new/e_tax/Tax_EC.html)，以簡單明瞭的步驟說明，協助投資人輕鬆使用網路報稅。

富邦證券表示，有鑑於電子商務盛行及網路普及化，去年使用金融憑證完成報稅共有116,605件，其中，使用富邦證券電子交易憑證報稅的就有12,607件，對比前年成長了9.7%，使用數量高居全體金融憑證報稅機構的前三名，顯示富邦證券提供的電子交易憑證，深受廣大投資人的信賴及肯定。

民眾只要預先下載國稅局的最新版報稅軟體，搭配富邦證券的電子報稅金融憑證，即可從國稅局下載戶籍、家戶所得、勞健保及扣除額等資料，免除填寫書面資料的勞累，更可透過報稅軟體自動算出最有利的計稅方式，以進行綜所稅結算申報，讓投資人體現 免出門、免排隊、免讀卡機 的理想模式，節省親自到國稅局臨櫃查詢所得時間，輕而易舉完成一年一次的報稅手續。

此外，富邦證券為感謝客戶對線上開戶的熱烈支持，於五月四日特別推出「富邦證券e開戶」PC版(網址：https://mopen.fbs.com.tw/eOpen/)，提供投資人更多的開戶選擇，讓客戶不需臨櫃，只要連上網路，利用自然人憑證及目前合作的銀行晶片金融卡，即可e指開立證券、複委託帳戶，不再受限於時間、空間的限制，隨時隨地都能使用線上開戶的服務，歡迎所有納稅人都來使用「富邦證券電子金融憑證」，輕鬆讓您報好稅。若有相關問題請至富邦證券網站(www.fubon-ebroker.com)或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務。