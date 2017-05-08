研究：3C產品提高嬰幼兒語言發展遲緩風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）隨著滑世代來臨！現今社會許多爸媽們都是低頭族，家中小孩有樣學樣之下，小小年紀就跟著低頭滑不停；尤其爸媽們下班後疲累不堪，常常把手持3Ｃ產品當成褓母陪伴小孩，或者把手持3Ｃ產品當成小孩吵鬧時的安撫工具，久而久之之下，反而造就小孩沒有3Ｃ產品就哭鬧不休，這樣的惡性循環不僅造成親子關係疏離，加拿大的研究更發現，依賴手持3Ｃ產品的嬰幼兒普遍有語言發展遲緩的問題。

根據加拿大一份上周六發表於2017年國際兒科學術會議中的研究顯示，6個月到2歲的嬰幼兒若常接觸智慧手機、平板電腦或電玩等手持3Ｃ產品，將會提高其語言發展遲緩的風險。

加拿大研究人員表示，該研究的觀察對象為894位嬰幼兒，年齡介於6個月到2歲，且皆住在多倫多市。當這些嬰兒滿18個月後，研究人員與他們的父母進行詳細訪問並發現，其中有20%的嬰兒他們每天平均使用手持3Ｃ產品達28分鐘。

研究發現，每天使用手持3Ｃ產品的時間越久，這些嬰幼兒的語言發展遲緩情形越嚴重，每增加30分鐘，語言發展遲緩機率就提升49%。不過研究也發現，經常使用電子產品並不會影響其他溝通能力發展，例如群體社交、肢體語言和手勢。

言教不如身教，家中有嬰幼兒的爸媽們快放下手機，多跟寶貝們說說話、玩遊戲，別錯過寶寶們一生只有一次的成長，也別讓寶寶成為下一個語言發展遲緩兒。