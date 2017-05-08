亞太區最佳旅遊城市 台北首度擠入前10名

調查顯示，台北去年吸引740萬人次觀光客到訪，消費總額99億美元，僅次於新加坡、曼谷及東京，居亞太第4名外，台北也以740萬觀光人次首度躋身亞太區最佳旅遊城市第10名。

另外，台灣民眾到亞太的旅遊人次達2380萬，是亞太區第三大旅客來源國。

萬事達卡最新發布2017萬事達卡「亞太區最佳旅遊城市報告」，報告中以國際旅客到訪人次進行排名，曼谷以1930萬人次再次重回亞太區第一，新加坡與東京分別以1310萬及1260萬依序名列第二、三名。

值得注意的是，台北以740萬人次首度躋身亞太區最佳旅遊城市第10名，不僅擠下度假天堂峇里島，旅遊人次更大幅超越上海的650萬人次和雪梨的390萬人次等熱門城市。

就旅客組成來看，到台北的觀光客仍以日本、中國大陸和香港三地的旅客為主。

台北除了名次上升之外，國際旅客到訪人次更較2015年成長50萬人次，成長幅度在亞太區前20名城市中高居第6名，顯示台北在國際旅客心中的地位仍屹立不搖。

同時，調查也發現，去年到訪台北的國際旅客消費總額高達99億美元（約新台幣2970億元），從2015年的亞太區第7名竄升至第4名，並再度蟬聯大中華區第1名，強勁吸金力道超越有更多國際旅客到訪的首爾的94億美元，更是大阪的2.8倍、香港的1.5倍。

此外，台灣民眾至其他亞太區國家的旅遊人次更高達2380萬，為亞太區第三大旅客來源國，僅次於中國大陸的5500萬人次、南韓的3570萬人次，反映台灣已成為亞太旅遊市場成長的主力之一。