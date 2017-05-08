美味的鮮奶茶會導致腎結石！？這是真的嗎？

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）現代人為了顧及健康，嘴饞想喝飲料時多會選擇喝鮮奶茶，認為用鮮奶取代奶精既健康又可以補鈣，但網路上盛傳「鮮奶茶會導致腎結石」，這是真的嗎？

網路上謠傳因為茶葉富含草酸，而牛奶富含鈣質，兩者結合後會形成草酸鈣結石。其實鈣確實會在腸道中與草酸結合，形成不溶解、不被吸收的草酸鈣，大部份都由糞便排出，並不會滯留在體內而造成腎結石。所以網路上還盛傳菠菜豆腐湯也會造成腎結石，也是純屬誤會，民眾勿恐慌。

腎結石主要有鈣結石(草酸鈣或磷酸鈣)、尿酸結石、感染性結石及膀胱酸結石等，主要原因可能有家族病因、水分攝取少、高鈉飲食、高普林飲食或是用藥狀況，如長期補充鈣片、維生素C。建議民眾多喝水，攝取足夠的鈣質，減少高鈉、高普林、高蛋白的攝取量，如有身體不適，應適時就醫診治並遵醫囑治療。另外，還有一些疾病也會增加腎結石的風險，例如：痛風、頻繁的泌尿道感染等。

茶類的草酸跟牛奶的鈣結合，形成的鈣鹽會影響身體鈣質吸收，另外，攝取過多草酸食物也會影響礦物質(如：鈣、鎂、鉀等)吸收。食藥署提醒，所以在鈣質攝取方面，應避免同時食用富含草酸的食物，如：茶、啤酒、草莓、葡萄、巧克力、菠菜、芹菜、芥菜、韭菜、杏仁、腰果等，才能使吃進去的鈣充分利用，不致使鈣質缺乏。