〈時評〉前瞻基礎建設的蝴蝶效應

國民黨為了阻擋前瞻性基礎建設條例，不惜霸占主席台、杯葛議事，甚至爆發肢體衝突，與同意不公不議的年金改革進入逐條審查、完成初審，態度截然不同，國民黨之所以設定前瞻建設這個戰場，目的是以有限人力，集中火力，要讓民進黨執政第一年一事無成。

相對於年金改革法案，民進黨政府面對的是，來自軍公教勞各團體的壓力，國民黨只要借力使力即可，不必與民進黨政府正面衝突，一不小心還會背負反改革的罪名，特別是接下來會涉及到勞保爭議，沒有必要和勞工對抗，只須讓民進黨抱著頭殼燒就好。

前瞻性基礎建設完全不一樣，民進黨雖是去年上台，但政府預算的作業早在新政府組成前就陸續展開，因此，直到今年邁入第二年後，總統府、行政院和立法院，民進黨真正大權在握，預算編列才能真正符合蔡政府的需求，因此，嚴格來說，這才是新政府的第一個會期。

前瞻性基礎建設條例的預算，更是民進黨政府提出的第一個完整預算與法案，也是蔡政府口中建設年的重要關鍵，國民黨若不想讓民進黨有政績，阻擋這項條例與預算，算是現階段最好的方法。

而且，前瞻性基礎建設的內容，因為無法利益均霑，藍綠都有意見，也是國民黨見鏠插針的大好機會，可以離間民進黨內部的團結，加上國民黨人數居於劣勢，不可能在立法院一口氣開啟多個戰場，自然會鎖定這個前瞻性基礎建設的審查，緊咬不放。

不過，國民黨似乎忘了，根據目前行政院提出的前瞻性基礎建設條例，屬於八年的長期計畫，明年底即將舉行地方選舉，改選各縣市首長，百里侯也可能換人，不排除綠地變藍天，萬一國民黨真的取得地方執政權，結果因為最近的審查，擋下相關法案預算，不知如何對選民交待？又怎能建設地方的發展？

凡走過必留下痕跡，立法院的抗爭與發言記錄，也都會留下檔案，國民黨將矛頭對準前瞻性基礎建設之餘，千萬別錯估情勢，形成未來的蝴蝶效應。

（作者李平華，資深媒體人）