〈時評〉台北市民要「餓肚子」遊東京

5月4日《自由時報》幾則新聞，及電視報導，目前遊東京最紅的一個景點，就是宮崎駿的畫作非常相似景點。看完以後，不覺啞然失笑，看來以後台北市民遊東京，需要餓肚子了。

5月3日台北市議會通過一個禁止「日本核災五縣市」食物在台北市販售的決議。依照這個決議，東京附近千葉縣所生產的食物，不能在台北市販售。正好，在5月4日早上我在電視新聞中看到，東京旅遊袐境宮崎駿的動畫場景。這個祕境就正好在千葉縣的碧津市「濃溝瀑布」，「濃溝瀑布」最近遊客增了數倍。我想台北市民最近因美國總統川普上任以後執行的政策，而使日元對台幣相對貶值，所以很多人都跑到日本去玩。 除了迪士尼樂園之外，相信也有不少去千葉縣旅遊。

這些遊客在千葉縣都不能吃東西啦！因為千葉縣是日本核災五縣市之一，這裡生產的食物不能運到台北市販售。原因是千葉縣生產的食物都有輻射，那麼這些人怎麼可以去千葉縣吃含有輻射物質的食物，然後回到台灣將這些輻射污染物「肥水不落外人田」排放在台北市的茅坑裡呢？。因為輻射是沒有辦法被人體消滅的，如你吃下肚以後就留在你身體内，那麼你就變成輻射人，或者是你排放出來就污染了台北市。所以我認為，如果依照台北市議會這個決議延伸下去，就是台北市民不得到東京遊玩，或者說乾脆下令禁止台北市民到東京遊玩吃任何食物。

另一則新聞，有關台灣pay大輸Apple pay。這則新聞內容，蘋果的即時付費Apple pay來台灣10天，就收到了70萬個會員，而經營數年的台灣pay、這一個月之內也只增加一萬會員，總共還不到10萬個。雖然相關的官員說台灣pay較好，除了線上交易付款之外，還有繳稅及轉帳等等功能。看了這個新聞也覺得台灣這些人也太好笑了，舉例來講像我個人的信用卡，如果一定必要的話，我也會希望是跟Apple pay連結，而不是跟台灣pay連結，雖然目前我用的手機是Android系統，在台灣Android系統手機佔了7成以上，而Apple pay 用自家的ios系統。 如果我為了要跟Apple pay連結，我還需要換手機，但是我個人也會做這樣的選擇，為什麼呢? 因為我對台灣的銀行一點都沒有信心。

依我了解美國銀行的賠償機制是健全的。即使銀行的資料被盜，當你發覺有狀況時，只要你打電話到銀行解釋說哪一項、哪一項不是我付的，那麼美國銀行就替你將它一筆勾銷。因為我在美國居住了近20年，從1981年在休士頓NASA上班以後，就在詹森太空中心的信用合作社 (Credit Union) 開戶，到今天為止還是使用這個帳户。所以我對這個銀行的信用卡非常有信心。如我要選擇的話，那我會選擇Apple Pay而不是台灣pay。基本上像我這樣70歲的老人，是不太相信手機安全性。尤其我個人是資訊專業，三十年前離開美國，我的職位名稱「資深人工智慧顧問」。也就是現在被炒的喧天的人工智慧，就是我回台灣教書的前五年，每天工作所做的事情。我當然可以理解以後人工智慧的前景是如何的光明燦爛。

但是我對台灣這些銀行是完全沒有信心，在我看來台灣的銀行，包括投資銀行，基本上就只是當鋪而已。中小企業借錢門都沒有，如要借任何款項，要拿你的房子土地來擔保。那這樣怎麼可能提升台灣的創新的能力呢？所以，不客氣講，如果一定要冒著帳號被盜的危險來使用行動支付，那我寧願被美國銀行賺錢，而不希望被台灣這些不太入流的銀行賺錢。

最後我來講寫這篇文章最重要的一個目的，也就是說台灣的政治人物常識有問題。

例如說台北市的議員們沒有知識也要有常識。我記得在大約七、八年前，當Google開始進駐台灣的時候，Google台灣執行長是中研院資訊所的簡立峰教授。我之前在做台語文的研究，與簡立峰教授有一些接觸。有一次台大資訊系邀請簡立峰教授演講，我就問了他一個問題。

那個時候是郝龍斌當台北市長，台北市通過一個決議，就是說為了保護台北市民的權利，Google Store上面所賣的軟體，要有七天鑑賞期。所以台北市民如果在七天之內對這個軟體不滿意，可以要求廠商退貨100%賠償。而當時 Google Store上面是軟體只有15分鐘的鑑賞期。也就是說這15分鐘之內，你不要你可以退回不扣錢，若超過15分鐘就算你購買了。最後，台北市堅持執行七天鑑賞期，導致Google的Google store退出台灣的市場。這就是這些政治人物所做的偉大的決策，對台灣的資訊產業及台灣行動支付所造成的影響。

我就提出這一點，給目前在努力要推創新、行動支付、智慧家庭、智慧城市的行政院及台北市的這些政治人物做參考！