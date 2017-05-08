WHA報名倒數24小時 蔡總統推特9度發文

世界衛生大會（WHA）22日舉行，台灣今年尚未收到邀請函，今天是網路報名最後一天，在今天這個關鍵時期，總統蔡英文第9度在推特發文向國際喊話把台灣納入WHA。

今年WHA將於5月22日到31日在瑞士日內瓦舉行，台灣自西元2009年起以「中華台北」觀察員身分出席，去年受兩岸關係影響，前衛生福利部長林奏延直至會議2週前才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字。

WHA網路報名今天截止，總統蔡英文之前8度發推特，以英、日文向國際社會喊話。在最後倒數24小時，蔡總統今天早上在推特轉發駐美代表處一篇關於駐美代表高碩泰投書華盛頓時報的推文。

蔡總統以英文表示：「中華民國台灣對全球健康的投入值得被納入WHA」。

「華盛頓時報」網站在美東時間5日刊出高碩泰的投書，高碩泰說，台灣對全球衛生有許多貢獻，應以觀察員身分、受邀參與世界衛生大會（WHA），才是做對的事情。

為了參加WHA，台灣透過友邦和美、日等國不斷對WHA秘書處喊話，但至今仍未收到邀請函，今天是網路報名最後期限，衛福部已表示，無論結果如何，傍晚都將舉行記者會說明後續作為。