關注人文風情　美國教師用行動愛台灣

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）以孔子、孟子為名的美國教師李孟尼(William Mooney Jr.)，今年54歲，來台已經23年，目前任教於文化大學語文中心的他，是學生口中的「生命導師」，對每個學生狀況瞭若指掌，幫助學生尋找學習動機，造就不少臺灣人才。

有著湛藍色眼珠的李孟尼，教學之餘喜歡用拍照片，獨特鏡頭下訴說臺灣的故事。一臉書生氣息的他，熱情關注人文教學，並以攝影為途徑介紹臺灣文化，當學生走進他的內心世界，都能感受到他愛護這塊土地的方式。

李孟尼的攝影作品充滿人文觀察與省思內涵 (圖片來自內政部移民署)

專長是英國文學創作與教學的李孟尼，畢業於美國喬治亞大學英國文學碩士，本來是想實現亞洲夢到廈門教書，卻碰上天安門事件，美國政府取消了這項專案計畫，後來他來到臺灣旅遊，發現這是上天給的緣分，因為他不是商人，不需要市場，所以臺灣比中國好。

李孟尼認為，相對於美國學生在念高中時已經享受人生，所以上大學會比較知道要學什麼知識，但臺灣學生不知為何上大學，沒有明確目標，所以他希望他的學生有動機可以主動學習、點燃興趣，建立學習與未來人生的關聯性，這就是他身為老師的責任。

3年前畢業、現在任職於英業達集團的張竹君，很感謝李孟尼的教導，她發現每堂課老師都精心設計，對每個學生的缺點都能對症下藥，大家都獲益良多。孟尼老師個人喜歡用相機探索臺灣人文，點閱他的臉書(William Lee Mooney)呈現出各地多元風土民情，可以深刻感受他對臺灣的愛，在學習過程中不單單是課業上的知識，也從他身上學會如何做人處世、尊重欣賞他人，孟尼老師可說是她的「良師益友」。