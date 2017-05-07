德軍官假冒難民　「雙重身分」策畫恐怖攻擊

（台灣英文新聞／葉子綺 綜合外電報導）德國警方以涉嫌策劃恐怖襲擊為由，於4月26日逮捕一名德國聯邦國防軍軍官。德國檢方表示，該名現役軍官冒充難民身分申請避難，且準備進行"仇外動機的犯罪行為"。

據《明鏡》報導，這名來自德國奧芬巴赫（Offenbach）的28歲上尉是在位於巴伐利亞邦的哈默爾堡進行軍事訓練課程時被逮捕，他曾經於法國伊爾基希（Illkirch）駐軍。

《世界報》報導，該名上尉的真名為法蘭克（Franco A.）,然而他在2015年底，利用假名大衛·本傑明（David Benjamin）於德國巴伐利亞邦的難民接收處登記註冊，2016年初在難民接收站分發到一個床位，並每月接受政府補助的409歐元（約台幣13,000元）生活費。

法蘭克在申請避難時，聲稱自己是一名來自敘利亞首都大馬士革的水果攤商，卻完全不會說阿拉伯文，申請過程中全程使用法文，最後仍然讓辦事人員相信了他所捏造的故事，成功獲得「雙重身分」。

德國聯邦刑事調查局與奧地利及法國安全部門合作，共出動90名警員，針對嫌疑犯住所及德國聯邦國防軍軍營進行搜索，目前已掌握大量相關物證。德國檢方表示，法蘭克與一名24歲德國大學生有書信往來，並從兩人對話中發現明顯的極右派主義與仇外傾向；警方於大學生住所內搜查到炸藥、照明彈等軍用物資，並逮捕該名學生進行訊問。

此外，調查人員日前在涉案軍官住處內發現一份名單，該名單中包括德國前總統高克（Joachim Gauck）及司法部長馬斯（Heiko Maas），推測可能是其策劃謀殺的對象。

此案發生後，德國國防部受到各界強烈撻伐，國防部部長馮德萊恩（Ursula von der Leyen）為此取消了原訂於5月3日的訪美計畫，並於受訪時表達遺憾，強調自己將承擔所有責任。然而對於她批評德軍「態度問題」與「領導不力」的發言，也引發了輿論不滿；身為軍事專家同時也是德國社民黨黨員（SPD）的萊納·阿諾德（Rainer Arnold）表示，若如馮德萊恩所說，軍隊領導有問題，那麼她也正是「最高層的領導」。

極右主義事件近年來於德國層出不窮，《德國之聲》引述豐克傳媒集團（Funke Mediengruppe）的報導中指出，德國國防部目前調查的軍中疑似極右事件共275起，其中196件發生於去年和今年，顯示極右主義在德國所造成的威脅仍存在。