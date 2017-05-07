5月7日台灣各報頭條速報

聯合報：拚生育 誰來統一津貼



聯合報7日報導，衛福部成立少子化辦公室，喊出生育率從千分之1.1成長到1.6的口號，至今未見相應政策。目前各縣市拚生育，各自擠出預算提供生育與育兒津貼，不少新手爸媽精打細算，根據津貼遷戶口，演變成各縣市福利角力。專家建議，政府不應放任各縣市鄉鎮各自為政，應統一核發養育補助金，才有助提升全國生育率。



中國時報：憂集體請假變罷工 遠航撤銷資遣



中國時報7日報導，遠東航空4日突然資遣17名空服員，引發其他員工不滿，昨有21名空服員集體請假力挺同事，打亂遠航國內、外航班派遣，造成4個航班取消、4個航班延誤，898名旅客受到影響。為避免勞資衝突擴大，遠航昨晚宣布，願意撤回資遣17名空服員的決定，歡迎在5月8日回到公司，與公司確認留職意願，並就飛行加給取得共識。



蘋果日報：林奕含雙親驚爆 同一名老師伸狼爪 還有3女學生受害



蘋果日報7日報導，才女作家林奕含自縊身亡，各界矛頭指向國文補教名師陳星（本名陳國星）曾誘姦林，致她憂鬱走上絕境；林的父母前天深夜發出第3封聲明，驚爆「奕含曾經告訴我們夫妻說，另外還有3位女學生跟她一樣，被同一位老師傷害。」林的父母指，女兒把其中一個被黑道威脅、強拍裸照的女學生，帶入房思琪遭遇中。對此震撼彈，網友怒罵至今仍神隱的陳星「不是人」，立委林俊憲向檢警喊話「趕快找到、約談陳星！」



自由時報：立法嚴執法寬 苦了你我



自由時報7日報導，長年來，行政和立法部門習慣訂出嚴格的律法，表現嚴明的政府形象，但執行時卻力有未逮，反而處處阻礙社會運作，甚至迫使人民不得不遊走法律邊緣。蔡政府「完全執政」即將週年，不應再因循過去，如今已到了啟動「立法從寬，執法從嚴」觀念革命的時刻。