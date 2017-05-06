非裔高中生遭槍殺命案五年後 頒航空學位紀念夢想

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）佛羅里達州的大學Florida Memorial University將於13日頒發學位給五年前逝世的Trayvon Martin，表揚他曾經想當飛行員的夢想。

Trayvon Martin事件是發生在2012年美國佛羅里達州的一起非裔男孩被殺事件，當時非裔美籍的Martin是位17歲高中生，2月26日在社區附近走回家的路上，被社區一名白人拉丁裔的守望相助隊員George Zimmerman看見，Zimmerman懷疑他要犯罪隨後跟蹤，在路上與Martin發生衝突，最後Zimmerman用身上配戴的槍枝射死Martin。

事後Zimmerman宣稱自己的舉動出於正當防衛，可合理使用武器，於2013年被宣判無罪，此案在當時引發全國大規模抗議，與全美對種族歧視的嚴厲批評，也引起聲援非裔的「Black Live Matter」(黑人的命也是命)全國示威活動。

在Martin逝世五年後，Florida Memorial University決定頒給他航空科學學位，表揚他逝世前曾想當飛行員的企圖與夢想，Martin的父母也會在13日當天代為接受。

該校校長Roslyn Clark在臉書發文表示，該校給予Martin這樣的榮譽表彰他「長期以來的夢想以及他在年輕時候為了這個夢想所做的努力。」

Clark同時也提到Martin的母親Sybrina Fulton，「Sybrina也是我們的校友，在他鼓勵其他暴力事件受害者的同時體現了她的強韌與尊嚴，帶來了一個更公平與正義的社會。」

Fulton則是很感激學校的作為，她說，「1997年我以英文主修、大眾傳播為副修的學位畢業於FMU，二十年後我的兒子Trayvon Martin也將在航空領域得到他的學位，這是他所愛的領域。」