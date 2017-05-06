展現臺灣醫療貢獻 外交部製片向全球發聲

(台灣英文新聞 / 政治組綜合報導) 外交部於今(6)日表示，為彰顯臺灣尖端醫療技術對世界的貢獻，外交部在今天公布新製作完成的一部國際醫療短片，片名為「 最好的禮物」（英文片名：“Second Chance”），向國際社會呼籲「全球健康需要臺灣， 臺灣需要世界衛生組織（WHO）」，影片已同步上線向全球放送。

外交部說，為讓國際社會瞭解臺灣尖端醫療技術， 對全球醫衛領域的貢獻，耗時2個月製作本國際宣傳短片， 影片遠赴國外取景， 改編自一位13個月大的外國女童在生命垂危時， 來臺接受肝臟移植手術的真實故事， 因為受惠於臺灣醫療技術之照護，該女童得以重獲新生。

外交部進一步的說，臺灣全民健保體系不僅為世界典範， 尖端醫療技術也在全球享有盛名， 因此每年有成千上萬國外人士慕名來臺尋求治療，得以重拾健康。 此外，臺灣過去半世紀以來， 派遣醫事人員遠赴全球各地提供醫療援助，數百萬外國人因而受惠。

過去8年來，臺灣每年均組團出席世界衛生大會（WHA）， 持續秉持專業、務實及有貢獻參與的原則， 將我國醫療成果積極貢獻予各項專業會議，外交部盼透過本短片， 讓國際社會瞭解臺灣在落實聯合國「永續發展目標」第3項目標—「 確保健康及促進各年齡層的福祉」所做出的努力， 臺灣期盼國際社會支持臺灣參與世界衛生大會與世界衛生組織相關活 動，實現聯合國「不會遺漏任何一個人」的承諾。觀看本短片除可透過上述「潮臺灣」（Trending Taiwan） 的YouTube頻道亦可前往Facebook粉絲專頁觀賞。