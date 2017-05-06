美國首開第一槍對軟木材課稅  引爆美加貿易衝突

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)昨(5)日表示，他正考慮禁止美國煤炭出口以回應美國對加拿大木材所課的「不公平」賦稅，加拿大也另外打算對多家奧瑞岡產業課稅。

《BBC》報導，上週美國商務部宣布將對加拿大五家軟木材出口商課以3.2%至24.12%不等的稅賦使其「能在平等基礎上競爭」，此舉恐令加拿大最大的軟木材製造省份不列顛哥倫比亞省(British Columbia，簡稱BC)受到嚴重影響。

為此，杜魯道寫信給BC省省長Christy Clark，表示他將嚴肅並審慎考慮對美國煤炭出口的貿易政策，他提到，「我們共同承擔對抗氣候變遷與保護環境的責任」，「同時嚴厲反對美國商務部針對加拿大軟木材課以不公平與懲罰性關稅的決定」，貿易部門也正研擬進一步措施。

Clark先前曾要求加拿大政府禁止美國熱煤的出口，並表示她將針對進口至BC省港口的熱煤課以關稅而不論政府政策為何，因為「這是正確該做的事。」

《BBC》報導，因奧瑞岡是支持美國對加拿大課稅的州之一，加拿大正研擬對奧瑞岡多家產業課稅和實行貿易措施，包括酒品、木材製品、膠合板、地板與包裝材料等接受美國政府支持的產業，加拿大懷疑美國政府可能涉及非法補貼。

加拿大並宣稱此舉與川普先前抨擊北美自由貿易協議(NAFTA)或批評加拿大對農產品的保護政策無關。

加拿大與美國長年在軟木材議題上產生貿易摩擦，美國指控加拿大政府對砍伐公有土地林木的業者僅收取少數費用，被視為政府不公平補貼產業。