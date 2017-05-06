力勤農產堆積逾期肉品 正追查是否流入市面

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台中市清水區力勤農產有限公司遭民眾檢舉販售逾期食品，台中市衛生局昨(5)日說，一接獲檢舉即展開稽查，共查獲1萬多公斤有疑慮產品，當場封存不得出售。

衛生局表示，有民眾在4月21日向衛福部食藥署檢舉清水區力勤農產有限公司疑涉販售逾期食品，市府在4月26日也接獲不同民眾的相同投訴，於是於當日前往現場稽查。

衛生局表示，這次稽查現場發現沒有張貼任何標示的冷凍去骨豬肉1,674箱(6公斤/箱)，剪掉標籤的冷凍豬腸333箱(6.8公斤/箱)共計1萬2308.4公斤，以及逾期冷凍雞腿220箱(15公斤/箱)，共3,300公斤。

衛生局指出，26日在稽查現場未發現重貼或竄改標籤的具體犯罪事證，但業者一時也拿不出報單說明使用效期，為釐清相關細節並避免造成消費者恐慌，現場查獲的3項共計1萬5,608.4公斤有疑慮的產品，已當場封存，不得出貨販售，並先報請地檢署偵辦，依程序要求梁姓業者於本(5)月9日前說明。

目前業者提供的資料尚未有逾期食品流入市面，但衛生局正追查是否已流入市面。

力勤農產公司隱身在清水區吳厝里荒僻農田間，5日大門深鎖，員工不願對外回應。公司腹地並不大，周邊並無住家，清水警分局指出，力勤並非清水當地人開設，大約一年多前從北屯區搬至該處，力勤往來的上下游廠商近兩千家，銷售品項達30多種，其下游為全台的中盤商，貨品主要流向傳統市場，清查客戶名單後未發現直接售予早餐店、餐廳。

台中衛生局食藥科長傅瓊慧表示，業者陸續出示進口報單和食品查驗證明後，追查發現今(2017)年2月時，業者曾將已過期的冷凍雞腿販售給中盤商，後來被發現退貨，堆在公司準備銷毀。

至於冷凍去骨豬肉效期為今年11月，冷凍豬腸部分，業者目前仍未找出效期證明，先依食安法針對業者販賣、儲存逾期食品開罰，金額可從六萬至二億元。