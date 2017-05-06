廣東越界漁船使出「人肉盾牌」阻止海巡登船

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）澎湖海巡隊今(6)晨在執行護永專案時，遭到一艘廣東省南澳31049號漁船抗拒，廣東漁船甚至以漁工當人肉盾牌企圖阻止海巡強靠登檢，花招百出。

澎湖海巡隊指出，PP10038警艇今日清晨執行威力掃蕩，今晨5時30分許在澎湖花嶼西方海域23浬處發現廣東省南澳31049號漁船，經廣播蛇行抗拒不停船受檢，更異想天開使出「人肉盾牌」苦肉計，由船員們攀爬在船舷邊，阻止海巡強靠登檢，於是再經過數十次廣播警告無效後，只好朝攀爬在船舷上的中國漁工發射5發橡膠子彈和破門彈等非致命性武器，造成曾淑滿，曾淑偉兩人大腿及腳踝受傷流血後，才乖乖就範。

澎湖海巡隊在清晨5時41分強靠成功，順利登船控制，將船老大蔡錫光等7名船員及漁船，帶案扣回馬公隊部偵訊，並由巡防艇先將2名受傷中國漁工護送至馬公三總澎湖分院就醫。

由於近來中國漁船越界逃避登檢花招百出，除了常見的蛇行造浪、衝撞警艇外，更屢傳挾持海巡隊員、跳海拖延或斷指求饒等伎倆，如今又傳出人肉盾牌等苦肉計，讓海巡警艇查緝過程愈來愈艱難，同時現今為中國伏季休漁期，依法漁船不得出入港口，竟一連2天查獲越界中國漁船，又都是中國廣東船隻，案情似乎不單純。