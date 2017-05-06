林奕含父母驚爆：狼爪下的受害者另有3位女學生

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）網友肉搜調查，疑似台南國文補教名師陳星(本名陳國興)就是已故女作家林奕含小說《房思琪的初戀樂園》筆下的李國華原型，而昨(5)日深夜林奕含父母再度爆料，林奕含生前曾跟他們說，同樣遭陳國興侵犯的女學生還有另外3位。

林奕含父母昨(5)深夜11時多，透過LINE群組發出第三封聲明，首先點出《Readmoo》公布4月19日在攝影棚採訪林奕含的影片，林奕含在影片12分開始講到「人類歷史上最大規模的屠殺，是房思琪式的強暴……在書寫的時候我很確定，不要說世界，(就在)台灣，這樣的事情仍然會繼續發生，現在、此刻，也正在發生。」

林奕含父親林炳煌表示，女兒生前曾告訴夫妻倆，「另外還有3位女學生跟她一樣，被同一位老師傷害」，女兒把其中一個被黑道威脅，強拍裸照的女學生，代入房思琪的遭遇中，另一個在PTT網路控訴的女學生，代入郭曉奇的經歷中，還有一個受害者是她台南女中的學妹。

可是，為了保護和不傷害那3位女學生，她堅持不肯透露那3位女學生的名字。

林炳煌強調，正因為受害女學生不只是女兒一人，所以才會希望「要預防！不要再有下一個房思琪！」

林炳煌並表示，「各位好友，請原諒我們夫妻倆，沒有足夠的力量來幫助奕含完成她的心願：讓社會上！不要再有下一個房思琪！所以，請大家再幫我們和奕含廣傳一次網站、FB、LINE和媒體。無限感激！！」

林奕含在4月19日於Readmoo電子書攝影棚內的專訪完整影片。(影片來源：Readmoo)