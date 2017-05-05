外交部：青年度假打工入口網建置完成 歡迎多加利用

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 外交部今(5)日表示，為提供外國青年來臺度假打工「一站式」的資訊與服務，外交部整合相關部會資源與資訊，建置「青年度假打工」英文單一入口網站，提供簽證申請須知、旅遊生活、打工職缺、中文學習課程及獎學金等資訊，以便利外國青年以「度假為主，打工為輔」的方式，深度探索與體驗臺灣民情文化。

外交部說，「青年度假打工計畫」是政府推動跨國青年交流的重點工作之一，旨在使18歲至35歲的我國與他國青年相互體驗對方國家不同的文化及生活方式，以「度假為主，打工為輔」的概念，透過遊學、短期進修以及合法打工，累積人生經歷、拓展國際視野，並培養獨立自主與風險管理能力，提升自我競爭力。而台灣和15個國家簽署度假打工協議，如亞太地區有紐西蘭、澳大利亞、日本及韓國等4國；北美地區有加拿大；歐洲則有高達10個國家與我簽署，包括：德國、英國、愛爾蘭、比利時、斯洛伐克、波蘭、匈牙利、奧地利、捷克及法國，都是青年度假打工的好去處。

外交部進一步的說，「青年度假打工計畫」自2014年開始推辦以來，廣受我青年朋友高度關注與積極參與，截至去（2016）年底，累計參與人次已經超過22萬。為了鼓勵更多外國青年來臺度假打工，外交部「青年度假打工」英文單一入口網站特彙整、譯校相關部會有關度假打工的法規與便利措施等資訊，依「計畫簡介」（Working holidays in Taiwan）、「學習中文」（Learning Mandarin）、「工作機會」（Job opportunities）、「探索臺灣」（Exploring Taiwan）及「最新消息」（News）等主題，介紹臺灣人文、地理、政治、經濟、社會及文化，並提供在臺觀光度假、免試換（駕）照、勞動法規、打工機會與所得稅等實用資訊。另外，為鼓勵並協助外國青年在臺期間學習中文，網站也提供中文學習課程及獎學金資訊，盼其等在臺度假打工期間，透過正體中文的學習，認識具臺灣特色的中華文化傳統。