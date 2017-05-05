歡慶母親節 為媽咪健康把關

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）距離母親節只剩下一周多，想好如何幫最親愛的媽咪慶祝了嗎？用美食或禮物慰勞媽咪之餘，別忘了多陪伴和關心媽咪的健康，例如一起散步、下廚煮營養餐、孝親按摩等，或是幫媽咪規劃身體檢查。中部和北部的部分醫療院所趁著母親節前後紛紛推出健檢活動，為媽咪健康把關。

國民健康署曾統計三高發生率，發現女性在50歲後進入更年期，女性荷爾蒙降低，使得三高發生率大於男性，特別是血糖、血脂。如果三高沒有控制，就會引發心臟病、中風、心肌梗塞甚至癌症等後遺症。【健康優購網】營養師李麗美表示，更年期婦女除了維持理想體重外，建議可以採用「得舒飲食」來控制血壓並保護心血管健康。

所謂「得舒飲食」，重點在於攝取高鉀、高鎂、高鈣、高膳食纖維、豐富不飽和脂肪酸及節制飽和脂肪酸。例如可以透過食用香蕉、芭樂、奇異果，以及川七、莧菜、菠菜、空心菜攝取到鉀；適當攝取堅果、葉菜、豆類和全榖等含鎂多的食物；並每周三次食用深海魚和亞麻仁油，可攝取到不飽和脂肪酸。

同時也建議可以鼓勵母親進行瑜珈、太極或氣功等緩和型的運動，緩解更年期的不適，並搭配促進腰部及大腿肌力的運動，可以預防骨質疏鬆、關節炎及下背痛，並減少跌倒的機率。

許多子女也會為爸媽安排健檢，既實際又貼心，除了自掏腰包進行完整檢查外，也可先參加許多單位趁著母親節前後推出的健檢活動，例如新北市衛生局除提供免費的HPV疫苗外，只要符合資格的婦女在5月份接受乳癌及子宮頸癌篩檢，就送出一條限量的造型大毛巾，共六千條送完為止；烏日林新醫院的「愛，從健康開始！珍愛媽咪健康篩檢」活動，邀請所有女性朋友免費健檢；北投健康管理醫院則推出「健康媽媽，玩美人生」專案，為女性健康把關。

另外，專營獲得SNQ標章或健康食品等認證產品的【健康優購網】即日起至5月18日在臉書舉辦「母親節票選活動」，邀大家一起陪母親進行與健康有關的活動並拍照上傳，便可立即獲得100元禮券，照片獲得讚數前10名還能獲得記憶枕、燕窩、蜂王漿等好禮，活動網頁：https://goo.gl/TUpAe2。同時5月16日前在【健康優購網】購物滿額可再享有折扣或精美禮盒等。