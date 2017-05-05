期交所再推獎勵活動 一波波好康等你拿!

期交所即將於今(106)年5月15日推出「盤後交易制度」及「美國道瓊期貨」及「美國標普500期貨」兩項新商品，為鼓勵交易人利用盤後交易時段增益避險及交易新上市商品，期交所自當日起針對期貨商、期貨交易輔助人、法人機構及自然人推出多項交易獎勵活動。其中自然人當天在盤後交易時段交易11項掛牌商品每交易5口，或美國道瓊期貨、標普500期貨各2口，即有機會獲獎，5月15日第1天總計69個獎項，每名可獲得新台幣3,000元，活動期間總計有254個獎項。

盤後交易時段掛牌商品包含三大類共11項商品：(1)國內股價指數類商品：臺股期貨、小型臺指期貨及臺指選擇權；(2)境外股價指數類商品：美國道瓊期貨及美國標普500期貨；(3)匯率類商品：小型美元兌人民幣期貨、美元兌人民幣期貨、小型美元兌人民幣選擇權、美元兌人民幣選擇權、歐元兌美元期貨及美元兌日圓期貨。其中國內股價指數類商品及境外股價指數類商品一般交易時段(以下簡稱日盤)下午1時45分收盤後，於下午3時開始盤後交易時段(以下簡稱夜盤)；匯率類商品日盤下午4時15分收盤後，於下午5時25分開始夜盤交易，11項商品之夜盤均交易至次日上午5時。

經統計亞洲主要交易所自然人在夜盤交易量的比重約為日盤的2倍，為鼓勵自然人於歐美市場交易時段積極參與盤後交易及交易美國道瓊期貨、標普500期貨兩項新商品，特針對自然人辦理獎勵，獎勵方式如下：

一、夜盤獎勵(5月15日至9月30日)：獎項包含「上線首日時時抽」、「上線首月日 日抽」、「月月抽-加碼獎」及「月月抽-爭霸獎」等，採抽獎方式辦理，總計有120個中獎名額：

(一)「上線首日時時抽」：上線首日「下午3時至4時前」、「下午4時至5時前」、「下午5時至6時前」，任一時段每成交5口者，可獲得1次抽獎機會，每時段抽出5名，每名3,000元獎金；

(二)「上線首月日日抽」：5月16日至5月31日，當日每成交5口者，可獲得1次抽獎機會，每日抽出5名，每名3,000元獎金；

(三)「月月抽-加碼獎」，交易人於當月每成交1,000口者（5月份為500口），可獲得1次抽獎機會，每月抽出10名，每名獎金2萬元；

(四)「月月抽-爭霸獎」，交易人於當月每成交5,000口者（5月份為2,500口），可獲得1次抽獎機會，每月抽出1名，每名獎金5萬元。

二、新商品獎勵(5月15日至6月30日)：獎項包含「上市首日交易時時抽」、「上市首週交易日日抽」及「上市首季交易月月抽」等，美國道瓊期貨及標普500期貨交易量分計，2項新商品總計有134個中獎名額：

(一)「上市首日交易時時抽」：上市首日各時段(5月15日，共分10個抽獎時段)，每時段每成交2口者，可獲得1次抽獎機會，共抽出54名獲獎，每名3,000元獎金；

(二)「上市首週交易日日抽」： 5月16日至19日，當日每成交3口者，可獲得1次抽獎機會，共抽出40名獲獎，每名3,000元獎金；

(三)「上市首季交易月月抽」：5月至6月，當月每成交5口者，可獲得1次抽獎機會，共抽出40名獲獎，每名3,000元獎金。

上述各項獎勵活動辦法業已公告於期交所網站(http://www.taifex.com.tw)，歡迎上網查詢，未來盤後交易制度上線後，日盤加上夜盤的交易時間，將延長至19小時，提供交易人在遇到國際重大事件時避險與交易管道，歡迎交易人踴躍參與交易。