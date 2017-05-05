避免狼師入侵補習班 新北市5日決議建置平台為學子把關

(台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導) 新北市登記立案短期補習班共有2,932家，教育局平時即針對補習班進行稽查工作。據統計，從去年到今年4月已稽查776家，教育局平均每天稽查2.12家補習班。

新北市教育局說，依據教育部2016年7月26日修訂之短期補習班設立及管理準則第2條，補習班係指於固定場址對外招生並收取費用，辦理短期補習教育之機構。以往補習班聘用教師，本市教育局規定除了須向教育局申報資料審核外，教育局也將警察刑事紀錄證明文件(良民證)納入班務抽查項目。

新北市教育局表示，近日補習班狼師問題延燒，為積極把關補習班學子身心安全問題，本局今(5)日決議率全國之先，規劃建置補習班管理平臺，要求補習班確實填報教師名冊，相關資料將協請法務部、新北市政府社會局及家庭暴力暨性侵害防治中心協助查察。

教育局強調，聘用教師皆須檢附警察刑事紀錄證明文件(良民證)，並由教育局進入教育部全國不適任教育人員系統查詢，以主動積極把關補習班教師品質，避免狼師入侵，給學子優質安全的補教學習環境。而未來教育局也將持續針對新北市境內補習班進行稽查，同時每年度辦理補習班公共安全宣導課程，並定期函請補習班登錄及更新教師資料，請補習班落實教師聘任管理機制。