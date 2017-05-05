中華電信攜手臺北世大運全方位通訊設備進駐與全球共享榮耀時刻

2017臺北世大運將於八月盛大展開，中華電信鄭優董事長今(5)日出席由臺北市政府舉辦的合作記者會，與台北市長柯文哲一同進行啟動儀式，正式宣布中華電信成為臺北世大運的頂級官方贊助夥伴，整體贊助價值超過新臺幣1億元。除了在比賽期間提供最高速的網路服務，MOD更首度以4K超高畫質直播開閉幕典禮，讓民眾身歷其境感受現場震撼。中華電信也將於世大運登場前完成高鐵34列車上網服務，提升旅客搭乘高鐵使用4G/Wi-Fi的通訊品質，讓臺灣的通訊服務與國際接軌，精彩賽事內容能第一時間傳播全世界。

中華電信自2006年起推動企業社會責任，曾在臺北聽奧、高雄世運、臺北國際花博提供無線網路等服務，推動大型國際活動不遺餘力。為展現臺灣行動通訊產業的實力，中華電信協助世大運規劃建置400路資通訊VPN專屬網路，提供專用且安全的網路通訊環境及完整高品質的電信服務。中華電信也將提供7,000張4G SIM卡及500支(含SIM卡)ASUS系列手機給國際大學運動總會(FISU)貴賓、各國代表團及工作人員使用，同時考量到各國選手、貴賓來臺時的通訊需求，也會預先輸入執委會通訊錄方便聯絡。中華電信另將規劃近1,800台網路電話及傳真設備安裝於各場館、選手村及主營運中心，目的為使臺北成為舉辦世大運歷屆以來通訊服務最好的城市。此外，中華電信將架設8台公共電話於選手村，並安置2,000多顆Wi-Fi熱點於78處運動場館、6座非運動場館及選手村全區，便捷的網路能提供來自國內外的媒體記者即時發稿外，蒞臨現場支持賽會的民眾更可將第一手的觀賽體驗分享給來自世界各地的親朋好友，共享榮耀時刻。

有別於以往舉辦過的運動賽事，2017臺北世大運將會是臺灣有史以來最多國參與的運動賽事。董事長鄭優表示：「為了提供世大運開閉幕典禮最好的影像品質，中華電信不惜投入龐大成本，規劃提供開閉幕場館專屬光纖轉播電路，總頻寬超過72Gb以支應4K轉播需求，透過MOD直播4K超高畫質畫面，此外『中華影視』也提供HD高畫質直播，讓民眾除了透過家中螢幕感受世大運現場的震撼，也能透過手機享受隨身觀賞的樂趣！」