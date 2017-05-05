開啟新人生 蘇丹難民成為澳洲籃球場的明日之星(下)

前情提要：開啟新人生 蘇丹難民成為澳洲籃球場的明日之星(上)

（台灣英文新聞／蔡佳穎 綜合外電報導）紐澤西州學校Blair Academy就是Gak兄弟加入的球隊，先前還有一位南蘇丹裔英國籍的校友Luol Deng現在在洛杉磯湖人隊，首席教練Joe Mantegna說，「Savannah Pride當初無意培養優秀球員並把他們送出國，但有時候孩子的成就驚人，他們只能一步步往上爬，替國家隊或到海外打球。」

但問題在於，Mantegna說，「來自於破碎家庭的南蘇丹孩子，這些球探和美國教練有時把他們帶進一個可能對他們來說並不一定適合的環境裡。」

Pride幾年前就已解除Smith的職務，Chagai說，「我們還是做我們該做的事，畢竟我們的主要目標不是在培養超級明星，而是在培養一個完整的人。」

師徒制的經驗與人生傳承

球員之一的Deng Gak最終在幾個月前回到黑鎮市，在與球員練球嘻鬧的過程中，他傳達了一個訊息，「不要放棄嘗試，聽教練的話」，正好對應了籃球與南蘇丹身份認同。

「尊重經驗較多的長者」是南蘇丹文化裡根深蒂固的一環，而Pride成功培育了優秀球員則多少也因為代代相傳的師徒關係，除了Gak兄弟，Luol Deng也答應七月會在墨爾本替南蘇丹孩子舉辦三天的營隊，而球隊裡其他教練和志工如開車接送的司機或贊助球衣也都是曾經待過球隊的學長們。

他們與學弟們分享著籃球對他們人生中的改變，Gak提到教練會到他們家中幫忙看作業、替困苦家庭舉辦BBQ派對並鼓勵他們永不放棄，Christopher Abujohn說，「如果我們能在這裡很認真訓練，就能學到如何在人生中對每件事認真且負責。」

但儘管有教練與一整個社群的支持，南蘇丹裔的他們在澳洲社會還是飽受異樣眼光，因為他們的種族和膚色常常被連結到犯罪與不好的印象，儘管他們已是澳洲籍、有澳洲護照，他們還是不受認同，而他們對自己的身分認同也感到猶豫和模糊。

除了身份，球隊的運作也面臨危機，教練Chagai長期以來做著無給職工作，在結婚之後已很難再負荷這樣耗費大把心力卻未支薪的工作，前一陣子曾經辭職卻又回來，替球隊的經費來源煩憂，也有由支持者成立的顧問團協助，終極目標是希望球隊能正常自給自足運作。

球隊中仍然有嚮往到海外、甚至NBA打球的孩子，但這對每個人來說不一定是最適合的路，Pride給了這群原本無歸屬感的孩子一個家，給了他們人生的新方向與目標，不一定是成為籃球明星，卻能夠認真看待人生中每件事、盡力而為的人生態度。