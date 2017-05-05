繳綜所稅享限時優惠！ 刷富邦卡 免手續費 滿額還享3期或6期0利率

5月綜所稅繳稅旺季到，台北富邦銀行為減輕民眾繳稅現金壓力，推出信用卡及信貸繳稅雙重好康限時優惠。即日起至6/3止，刷富邦信用卡繳稅，不限卡別、不限金額通通0手續費；單筆繳稅金額滿1萬元享分期3期0利率；滿10萬元還可享6期0利率。5/31前，申辦富邦信貸，享前3期超低年利率1.68%起，貸款額度最高達300萬元，最快一天完成核貸，讓您輕鬆繳稅少負擔。

台北富邦銀行表示，國內繳稅管道相當多元，金融機構臨櫃繳款、便利超商繳稅(稅額2萬元內)、ATM轉帳、信用卡繳稅等，可依民眾個人需求選擇。其中信用卡刷卡繳稅，除可享有延後付款的優點外，各家銀行多會推出分期付款優惠方式，甚至享有分期優惠利率，因此深受納稅人喜愛，近年來使用信用卡繳稅族群日益增多。

本次為了回饋卡友，北富銀特別推出超優惠的信用卡繳稅方案，即日起至6/3，只要是富邦卡友，不限卡別，使用富邦信用卡刷卡繳稅免收手續費。另單筆繳稅金額達1萬元以上，可享有分期3期0利率、6期及12期超低優惠利率3.49%；繳稅金額滿10萬元就可選擇享6期分期0利率，歡迎富邦卡友多加利用。

北富銀也提醒，除了信用卡繳稅外，也可考慮善用銀行信用貸款減輕現金流壓力。在信用貸款選擇上，建議民眾可考量本身所需金額，同時評估利率、寬限期等優惠，選擇最適合自己的信貸商品。以北富銀今年推出信貸限時優惠專案來說，只要是北富銀理財客戶、薪轉戶及年收入逾70萬元的客戶，就可享有超低利信貸優惠，即日起至5/31前，申貸金額大於60萬，前3個月可享超優惠利率1.68%起、貸款期間最長7年，額度最高可達300萬元！讓客戶更靈活運用手頭資金，輕鬆度過繳稅季。相關富邦信用卡繳稅優惠及富邦信貸優惠訊息，請查詢：

1.富邦信用卡繳稅優惠：https://www.fubon.com/banking/edm/credit_card/payment106/TAX2017.html

2.富邦信貸限時優惠專案：https://www.fubon.com/banking/event/personal_loan/20170123/index.html?WT.mc_id=O1F1021704