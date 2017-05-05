證交所、櫃買中心、券商公會 攜手歐美引資，壯大臺灣資本市場

臺灣證交所、櫃買中心、證券商公會與港商麥格理證券將於5月8至11日赴倫敦、紐約共同舉辦「臺灣投資說明會」，由證交所董事長施俊吉、櫃買中心總經理蘇郁卿領軍，並邀集國內10多家大型暨新銳企業同行。

證交所表示，臺股具有高殖利率、市場品質穩定及公司治理成效佳等投資價值優勢，除鼓勵國內資金持續投資臺股，近年來更積極赴海外引資，辦理海外投資說明會。此次參與投資說明會的上市公司，產業涵蓋食衣住行育樂，且皆為各產業中的翹楚，相當具有長期投資價值。倫敦及紐約為世界重要金融中心，亦為各大型基金經理人匯集之地，藉由引資說明會，行銷臺灣資本市場，持續加碼投資臺股。

櫃買中心表示，本次參與的上櫃公司皆為櫃買市場具代表性及具卓越產業地位之公司，產業類別橫跨生技醫療、半導體、資訊服務業等，希望藉由投資說明會讓外國投資機構發現櫃買市場多樣化的產業下有許多值得投資的標的。

伴隨著2017年經濟數據回溫，台股2017年第一季指數上漲6 %，櫃買指數也上漲7.9%，相較全球主要股市，表現十分搶眼，本國自然人、外資及本國法人成交值均呈現增加，經濟上的良好表現，也同步吸引國際資金進駐，第一季外資在資本市場大幅買超達1千7百多億元，市場出現價漲量增的熱絡情況。

證交所及櫃買中心同時強調，推動外資投資臺股，證交所及櫃買中心一向不遺餘力，截至今年第一季，外資持股占集中市場的市值比重已達40.5%，占櫃買市場市值也達到19.7%，未來也將持續向國際投資人推銷臺灣優質企業，吸引資金挹注，加速活絡市場動能。