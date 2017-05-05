普查爆衝突 巴基斯坦、阿富汗邊境交火6死33傷

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）巴基斯坦和阿富汗兩國共享一條長達2,500公里的國界，很多地方並沒有部隊巡邏，因雙方關係時好時壞有時甚至會爆發衝突。

就在今(5)天稍早，兩國在交界的一處檢查哨Chaman爆發了武裝衝突，迫使巴基斯坦軍隊必須在檢查哨所屬的俾路支省(Balochistan)疏散村落，以避免雙方衝突傷及平民。

巴基斯坦軍方發言人Asif Ghafoor指出，從上(4)月30日開始，阿富汗邊境警察就開始蓄意跨越邊界，到巴基斯坦境內的Chaman地區村莊Killi Luqman和Killi Jahangir進行人口普查，就在巴基斯坦軍上前詢問時，正在進行普查的阿富汗警察突然對巴基斯坦軍開火，造成包括武裝人員在內的6人喪生，另有超過30人受傷。

阿富汗一方則提出反駁，警察部門發言人Ghurzang Afridi告訴《德新社》(DPA)，阿富汗的邊境檢查從頭到尾都待在阿富汗的國界內，絕對沒有越界。

事實上，在阿富汗政府進行人口普查的時間點，巴基斯坦也正在進行第二階段的登門普查，這個暌違19年才再次舉行的大型普查對巴基斯坦意義重大，媒體認為人口組成的結果變更，可能足以重劃巴國大選的選區，因此政府也不敢輕忽，除了同時有10萬人的普查員挨家挨戶調查外，更是派出了2倍、足足20萬的軍隊在當地因應突發狀況。

然而，由於兩國綿長的國界經過綿長且難以管理的山區，加上阿富汗的塔利班頻繁越界進入巴基斯坦境內，巴國最近計劃在兩國邊界建築邊境圍籬，引發阿富汗政府的不滿。

二月的時候，由於塔利班越界襲擊巴基斯坦村莊造成超過100人死亡，巴國一度關閉包括Chaman在內的兩個主要檢查哨超過一個月的時間，直到3月20日才在巴基斯坦總理納瓦茲·夏立夫(Nawaz Sharif)的命令下重開雙方邊界。

儘管邊界已經重新開放，三月開始的普查行動，還是不斷遭受到塔利班的攻擊，上個月在巴基斯坦第二大城拉合爾(Lahore)進行的普查就被炸彈襲擊，造成至少6人喪生。