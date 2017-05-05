來去藝廊睡一晚 台北怡亨酒店藝術真跡不怕你摸

陸客限縮，衝擊台灣觀光產業，但對於座落在台北敦南林蔭大道上的精品旅館怡亨酒店來說，陸客團減少，但直客卻反增，今年三月住房率甚至超越去年同期約10%，在不景氣中不僅猶能持盈保泰，甚至更逆勢成長。

亨怡酒店總經理游梓雯表示，精品酒店客人屬性與觀光飯店截然不同，更不必仰賴旅行團，平均住房率皆可達70%至以上，一直以來，亨怡酒店與各大訂房平台合作，並靠房客的高度評價打造飯店品牌的好口碑，回流率高達30%。

國際觀光業界對精品酒店的定義，通常指客房數在100間上下的旅館飯店，房數少、裝潢設計具獨特風格品味。走進怡亨酒店前，首先映入眼簾的就是雕塑藝術品，進到大廳後更是彷彿置美術館般，處處藏有大師名著，從中國當代藝術家高孝午的作品、法國畫家Jean-Jacques Henner的《Salome》、超現實主義大師達利的雕塑品、到捷克玻璃藝術家的大型玻璃雕塑燈飾裝置藝術

擺放在客梯兩旁、二座由超現實主義大師達利所創作的金色雕刻真品，每尊價值高達數百萬美元，不須遠赴西班牙，在台北就能一親大師的風采！

為回饋舊房客並推廣精緻客房，宜亨酒店將自六月起推出總統套房優惠活動，讓房客可以一般房價入住總統套房！體驗古典的Swarovski水晶吊燈、Murano玻璃雕塑及瑞典皇室御用品牌Hästens百萬名床。