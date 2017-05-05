聯合國：北韓核能技術已有長足進步

（台灣英文新聞/ 李昱德 綜合外電報導）在北韓進行最新一次的核子試爆後，鄰近各國藉由地下核試產生的震波和能量，推斷北韓可能已經擁有氫彈，但是一直沒有辦法確認，可以肯定的是，北韓可能已經到構成危險的地步了。

聯合國原子能總署(IAEA, International Atomic Energy Agency)總幹事天野之彌在週四接受訪問時指出，千萬不可以把北韓宣稱的核能研究進度當成玩笑，因為根據IAEA已經獲取的資料，北韓的實際進度正如同其所宣稱的那樣，正在穩定的進展中。

現階段，由於IAEA的駐北韓調查員及研究員在2009年被逐出北韓，IAEA只能藉由衛星影像去追蹤北韓的進度，並配合貿易資訊、數字等資訊來分析北韓實際的進度，在訪問進行的當天，美國也確認衛星影像的確可以持續對北韓核計劃進行監督，且發現北韓重新開始了相關活動的跡象。

天野之彌表示，現在已有的資訊顯示，北韓在核能技術上的確有明顯的進步，這讓聯合國十分擔心，因為這將嚴重影響東北亞地區的安全與穩定。

約翰·霍普金斯大學(John Hopkins University)美國與韓國關係研究中心的觀察員則說，由於在當地沒有相關人員駐紮，所以無從判斷動作增加是否導因於核試取消、相關機構仍處於待命狀態，或是下一次核子試爆迫在眉睫，目前的資料並不夠。

根據北韓對外宣稱的內容，北韓政府從2006年至今已經進行了5次核子試爆，外界推估其中兩次大概是在去(2016)年進行，北韓外長則在週一(1日)宣佈，由於金正恩的指示，北韓已經準備好「隨時」進行第6次核子試爆。

對此，美國總統川普希望中國可以出面解決，不過也警告，如果中國不願出面美國將會「自己來」，因此美國除了調動卡爾文森號航空母艦(USS Karl Vinson)戰鬥群北上外，也在本週於加州的基地試射了義勇兵3號洲際彈道飛彈。

這顆陸基的洲際彈道飛彈是美國「核三位一體」打擊戰略的重要環節，從路上飛彈井發射的義勇兵3號可以裝配核彈頭，希望藉此可以壓制北韓的氣焰。