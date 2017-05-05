夏季旅展開幕 副總統：2025年台觀光產值將達1.2兆

（台灣英文新聞/ 李嘉 台北報導）2017年「台北國際觀光博覽會」今（5）日開幕，副總統陳健仁出席開幕典禮時，表示旅展是台灣觀光旅遊產業興盛繁榮的重要指標之一，也表示政府今年將啟動台灣永續觀光發展策略，促進台灣觀光產業優化轉型。

「台北國際觀光博覽會」是台灣上半年度最大的國際旅展，自今天起至5月8日在台北世貿一館登場；今年有近1200個攤位參展，預計參觀人潮將超過30萬。

陳建仁致詞時指出，去年來台旅客達1,069 萬人次，創下歷史新高；到2025年，台灣觀光產業總產值將達新台幣1兆2千億，並將創造83萬個就業機會。

他說，觀光是台灣內需經濟的主要支柱，也是台灣拓展國際交流最好的管道。他也指出，韓國、日本來台旅客皆有大幅成長，去年台、日之間交流人數就超過600萬人次，而東南亞市場也在新南向政策加持下，成長了16％。

副總統指出，台灣觀光市場目前正處於從量變到質變的結構轉型階段，品質及價值的提升更顯重要。未來將加強開拓高端市場，也會加強推廣國際郵輪市場、會展及獎勵旅遊潛力市場，發揚以台灣多元資源與風貌為底蘊的觀光特色，引領台灣成為質量優化的觀光大國。

另外，今年為聯合國所訂定的「國際永續觀光發展年」，副總統表示，為順應國際趨勢，今年也將啟動台灣永續觀光發展5大策略，即為「開拓多元市場、活絡國民旅遊、輔導產業轉型、發展智慧觀光及推廣體驗觀光」，促進台灣觀光優化轉型，吸引更多國際旅客來台灣，讓台灣成為亞洲最重要旅遊目的地。