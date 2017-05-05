史上最諷刺！新生兒和避孕器一同誕生

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美國一位母親在Instagram上秀出兒子的照片，並暱稱他叫mirena(蜜蕊娜─子宮內投藥系統)寶寶，因為她為了節育，早在去年裝上了名叫蜜蕊娜的子宮內避孕器(Intra-uterine device,IUD)，但仍然意外懷孕。

來自美國德州的Lucy Hellein於4月27日誕下了她第四名小孩Dexter，而IUD被醫師發現卡在胎盤後端，Hellein逗趣又帶點諷刺的把IUD塞在兒子的右手拍照後上傳到自己的Instagram。

Dexter誕生於美國喬治亞州本寧堡，是名重達9磅1盎司（大約4公斤多）的男嬰，乳名是小絕地武士（little jedi），因為預產期本來是5月4日國際星際大戰日（Star Wars Day）。

一名來自美國計劃生育聯盟（Planned Parenthood）診所的護士Laura Ghasseminia接受媒體訪問時表示，女性裝上了IUD後，意外懷孕的機會比中樂透還低。因此他認為裝上IUD前，Hellein就已懷孕了。但Hellein的主治醫師推估，應該是在裝上IUD後三周受孕的。

Hellein表示，這孩子的降臨完全是意料之外，是個天大的驚喜！而且她直到妊娠18周才知道自己懷孕了，因為她體內有個IUD，誰會想到這樣還能懷孕呢？