心理學家：「浪費時間」令人滿足且必要

(台灣英文新聞/蔡佳穎 綜合外電報導)多數上班族對Email的使用有著壞習慣,這導致了低落的工作效率,專欄作家Oliver Burkeman曾在《衛報》報導了Merlin Mann日前在對Google員工的演講中提出一項新概念稱做「收件夾零」(Inbox Zero),指出多數人習慣性確認email信箱、卻又極少作為只會造成自己的壓力,Mann建議每次在查看信件時都要有系統的將信件處理到「0封新郵件」,無論是回覆、放到待辦清單、或只是歸檔,讓所有信件都已讀並能有效分類,就可提高工作效率。

但整日被信件和工作填塞的生活讓人們忽略了適度、真正的休息,延後上床時間、已不再散步或慢跑、早已忘記坐在窗邊看一本書的感覺,有時若能忙裡偷閒,又會時不時想起自己還未完成的工作,連休息都會產生罪惡感。

美媒Quartz報導,心理學家Michael Guttridge談起這種現象認為,「很多人的觀念就是要不停工作,他們很難放下工作、走進公園休息」,但若真的休息,又會產生另一種負面結果:員工一樣坐在電腦前改瀏覽社群媒體或一般網頁,並說服自己是在處理其他事項,卻導致比起原先單純處理基本任務還要耗時。

Guttridge提醒,過度注重工作而沒有將時間保留給自己,也會導致我們失去影響心理的正面效益,Guttridge認為在辦公桌上吃午餐是件很糟糕的想法,「他們應該走出去、買杯咖啡或遠離公事。」

事實上我們並不需要那麼長時間工作,如"REST: Why You Get More Done When You Work Less"(為什麼當你工作越少、就能完成越多事)一書作者Alex Soojung-Kim Pan在《Nautilus》的投書表示,傑出人物如英國作家狄更斯(Charles Dickens)、哥倫比亞文學家馬奎斯(Gabriel García Márquez)和生物學家(Charles Darwin)的工作時間都十分輕鬆,一天僅工作5小時甚至更少,卻都能有驚人創作力,報導認為,其實人們的工作量都是一定,只是因為時間一拉長就會被分散,但其實在數小時內就能將同樣份量的工作完成。

在工作之餘偶爾來點娛樂活動也可以是種犒賞,例如看場電影或跑步,能將工作時被責任感壓得喘不過氣的身心靈都稍微放鬆,Guttridge表示他也曾聽聞有公司CEO會看電影放鬆,不過都會將電影快轉以盡早結束,他認為這樣就失去了享受電影的樂趣。

Guttridge建議,「浪費時間其實是充電與重整凌亂思緒的好時機」,能好好把握一段時間全然地放鬆、毫無生產力能最終幫你在工作上有更好表現。

即使每天工作效率再怎麼高,可能還是有很多工作無法完成、或要等待他人回覆才能繼續,但若能在一天回家之後做自己最想做的事,看電視追劇、翻閱雜誌或夜間散步,或純粹躺在床上什麼也不做,全然放鬆的心情也屬於最善用時間的方式之一。