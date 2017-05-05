故宮南院開放個人現場購票名額，參觀免預約！

（台灣英文新聞/ 藝文組 綜合報導）喜愛藝文展覽、活動的朋友們看過來！一般散客參觀國立故宮博物院南部院區，除了可線上預約，亦可現場購票，讓行程安排更加彈性。故宮南院開館一年餘，每逢周末與連假往往人潮眾多，過去以線上預約方式分段疏導入館人流，讓部分民眾誤解如未預約便不能入館。經過一年觀察，現已提高現場購票名額，不方便或來不及上網預約的民眾不用擔心，只要是9人以下的散客參觀，皆可現場直接購票入館；院方也建議，如果民眾事先上網預約訂票，即可由快速取票通道購票，節省排隊等候時間。

故宮表示，南部院區例假日遊客絡繹不絕，為了維護參觀品質，仍會進行分流機制，並隨時掌握各展廳參觀人潮狀況，以提供遊客舒適的參觀環境。此外，為提供參觀民眾更親切、方便的服務，故宮南院於2樓大廳入口處設有愛心櫃檯，服務年長者、身心障礙等特殊需求者購票及租用語音導覽。如民眾想要擁有更深入的博物館體驗，亦可加入每日上午10時與下午3時的華語定時導覽，由故宮南院專業導覽志工帶來精選展件綜覽，本活動僅需支付30元團體子母機租借費即可參與，歡迎有興趣者前往團體導覽櫃檯登記。

今(106)年5至6月份，故宮南院陸續推出新檔展覽並規劃豐富的親子、講座、表演等藝文活動，歡迎民眾前來參觀體驗；更多展覽、活動詳情，請參閱故宮南院官方網站及「國立故宮博物院南部院區」臉書專頁。